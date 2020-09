Παράξενα

Έκοψε το χέρι της και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Ακραίο το σενάριο που επινόησε μία νεαρή, που αντί να πληρωθεί, το… πλήρωσε.

Μια 22χρονη Σλοβένα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών επειδή έκοψε το χέρι της με πριονοκορδέλα, ελπίζοντας ότι θα λάμβανε αποζημίωση ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ από ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο σύντροφός της, ηλικίας 30 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών επειδή την πίεσε να αυτοακρωτηριαστεί, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο STA.

Η Γιούλιγια Άντλεσιτς, η οποία έκοψε το ένα χέρι της από τον καρπό, σκηνοθέτησε μαζί με άλλα τρία άτομα το «ατύχημα» με σκοπό να λάβει αποζημίωση 380.000 ευρώ. Θα λάμβανε επίσης αναπηρική σύνταξη ύψους 3.000 ευρώ κάθε μήνα, για το υπόλοιπο της ζωής της.

Η νεαρή γυναίκα και οι συνεργοί της είχαν συνάψει συμβόλαια με πέντε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Μετά τον ακρωτηριασμό της, η Γιούλιγια μεταφέρθηκε από τους φίλους της σε νοσοκομείο, χωρίς όμως το κομμένο χέρι, αφού ήθελαν να αποκτήσει μόνιμη αναπηρία ώστε να λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποζημίωση. Ωστόσο, οι αρχές βρήκαν το χέρι εγκαίρως και οι γιατροί κατάφεραν να το επανασυγκολλήσουν.

Να σημειωθεί ότι ο μέσος μισθός στη Σλοβενία είναι περίπου 1.000 ευρώ.