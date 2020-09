Οικονομία

“Λαυράκια” έπιασαν οι “Ράμπο” της ΑΑΔΕ

«Μάστιγα» η φοροδιαφυγή και η απόκρυψη εισοδημάτων. Οι υποθέσεις που «ξεσκέπασαν» οι ειδικοί έλεγχοι.

Σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής ανέδειξαν οι έλεγχοι, που πραγματοποίησαν οι “ράμπο” των ειδικών ελέγχων της ΑΑΔΕ. Κάνοντας χρήση των εργαλείων ανάλυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στόχευσαν περιπτώσεις φορολογουμένων που κατέγραψαν προσαύξηση περιουσίας και επιχειρήσεων, που είτε δεν εξέδιδαν τιμολόγια και αποδείξεις, είτε δεν είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις ή είχαν δηλώσει ανακριβή στοιχεία.

Αναλυτικά:

Έρευνες εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων από μη κατονομαζόμενη πηγή - Έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας

Φυσικό πρόσωπο, στο νομό Αττικής, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας στα φορολογικά έτη 2006 έως 2009 για τα οποία δεν είχαν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει φορολογητέα εισοδήματα συνολικού ύψους 672.000€.

Φυσικό πρόσωπο, διαχειριστής ομόρρυθμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων, στο νομό Αττικής, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας στα φορολογικά έτη 2014 έως 2018 εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει φορολογητέα εισοδήματα συνολικού ύψους 125.000€.

Έρευνες Μη Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων - Μη Υποβολής ή Ανακριβούς Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

Ινστιτούτο αισθητικής στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα ύψους 1.600.000€. Παράλληλα, η ίδια επιχείρηση εξέδωσε 14.322 Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών συνολικής αξίας 2.700.000€ χωρίς Φ.Π.Α. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούσαν αισθητικές παρεμβάσεις, υποκείμενες σε Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται σε 650.000€.

Ινστιτούτο αισθητικής στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα ύψους 700.000€.

Τεχνική εταιρεία στο νομό Λασιθίου δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2004 έως 2018 με συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1.500.000€.

Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 1.558 Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών για τις χρήσεις 2014 έως 2018, συνολικής αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.058.000€.

Ε.Π.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίου, στην Αττική, κατόπιν επεξεργασίας κατασχεμένων ψηφιακών αρχείων, εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2017 φορολογητέα έσοδα συνολικής καθαρής αξίας 1.047.000€. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην ως άνω αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 251.280€.

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό και χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων, που δραστηριοποιείται στην Αττική, κατά τη χρήση 2019 εντοπίσθηκε, με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης, να έχει πωλήσει εμπορεύματα χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας έτσι φορολογητέα έσοδα συνολικού ύψους 1.177.194€ (καθαρή αξία 950.000€ πλέον Φ.Π.Α. 228.000€).

Πρατήριο υγρών καυσίμων με την μορφή Ι.Κ.Ε. στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής , εντοπίσθηκε κατά τη χρήση 2019 να έχει προμηθευτεί καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης , αμόλυβδη βενζίνη) χωρίς φορολογικά στοιχεία σε 346 περιπτώσεις. Η συνολική αξία των καυσίμων ανέρχεται σε 1.445.000€ (λαθρεμπορία).

Ξενοδοχείο στον νομό Χανίων δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2010 έως 2017 με συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 626.000€.

Ξενοδοχείο στον νομό Ρεθύμνου δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2010 έως 2017 με συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 380.000€.

Πιτσαρία στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, δεν εξέδωσε 30.283 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών για τις χρήσεις 2018 και 2019, συνολικής αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 209.000€.

Συσκευαστήριο στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα ύψους 362.000€. Παράλληλα υπέβαλε ανακριβείς περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. μη αποδίδοντας φόρο ύψους 44.000 ευρώ.

Κέντρο διασκέδασης στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2017 έως 2019 με συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 400.000€.

Ελαιοτριβείο στον νομό Ηλείας δεν εξέδωσε κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018 φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 121.000€.

Επιχείρηση εμπορίας τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων δεν εξέδωσε κατά τη χρήση 2017 φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 150.000€.

Ε.Π.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων -catering στον νομό Αττικής, κατά τη χρήση 2014 δεν εξέδωσε 14 Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών συνολικής αξίας 77.000€.

Εστιατόριο στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, δεν εξέδωσε 13.045 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών για τις χρήσεις 2018 και 2019, συνολικής αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 136.000€.

Αναψυκτήριο στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, δεν εξέδωσε 19.804 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών για τις χρήσεις 2018 και 2019, συνολικής αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 138.000€.

Οβελιστήριο στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, δεν εξέδωσε 22.051 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών για τις χρήσεις 2018 και 2019, συνολικής αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 120.000€.

Ανώνυμη εταιρεία παραγωγής τροφίμων στον νομό Ηρακλείου Κρήτης εφάρμοζε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13% αντί 24%) κατά τα έτη 2019 και 2020, μη αποδίδοντας φόρο ύψους 123.000€.

Επιχείρηση εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων στον νομό Θεσσαλονίκης εφάρμοζε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13% αντί 24%) κατά τα έτη 2019 και 2020, μη αποδίδοντας φόρο ύψους 162.000€.

Ατομική ξενοδοχειακή επιχείρηση σε νησί των Κυκλάδων, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 101 φορολογικά στοιχεία (Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών) συνολικής αξίας 113.000€.

Πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, εντοπίσθηκε κατά τη χρήση 2019 να έχει προμηθευτεί 7.800 λίτρα υγραερίου κίνησης χωρίς παραστατικά (λαθρεμπόριο). Στην ίδια χρήση πούλησε 6.300 λίτρα αντίστοιχα, χωρίς παραστατικά.

Επιχείρηση ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων σε κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2018 δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 246 Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών διαμονής, συνολικής αξίας 93.000€.