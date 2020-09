Αθλητικά

F1: Pole position για τον Χάμιλτον στην Τοσκάνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με διαφορά κάτω του δευτερολέπτου πέρασε πρώτος το νήμα των δοκιμαστικών έναντι ομόσταυλου του πιλότου.

Ακόμη μία pole position (την 95η στην καριέρα του) εξασφάλισε ο Λιούις Χάμιλτον, πετυχαίνοντας τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του γκραν πρι Τοσκάνης, στην πίστα Μουτζέλο. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να επικρατήσει του έτερου οδηγού της Mercedes, του Φινλανδού Βάλτερι Μπότας, με διαφορά μόλις 59 χιλιοστών του δευτερολέπτου, κι έτσι θα εκκινήσει από την πρώτη θέση του αυριανού (13/9) αγώνα.

Τις δύο Mercedes ακολούθησαν τα μονοθέσια της Red Bull, με τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν να παίρνει την τρίτη θέση, μπροστά από τον Ταϊλανδό Αλεξάντερ Άλμπον. Ο Σαρλ Λεκλέρκ πήρε την πέμπτη θέση και έσωσε την τιμή της... γηπεδούχου Ferrari (η πίστα που διεξάγεται ο αγώνας είναι ιδιοκτησία της ιταλικής ομάδας), την ώρα που ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν και πάλι απογοητευτικός, μένοντας εκτός δεκάδας.

Να σημειωθεί ότι ο Εστεμπάν Οκόν είχε έξοδο και δεν χρονομετρήθηκε στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι των δοκιμών, όμως κατατάσσεται δέκατος, αφού είχε προκριθεί στο Q3.

Η πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων δοκιμών για το γκραν πρι Τοσκάνης έχει ως εξής:

Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:15.144 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) + 0.059 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 0.365 Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) + 0.810 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 1.126 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) + 1.167 Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point) + 1.212 Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) + 1.399 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/ΜcLaren) + 2.726 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) --------