Κόσμος

Πολύνεκρη κατάρρευση ορυχείου (βίντεο)

Τραγωδία με δεκάδες νεκρούς σε βάθος 50 μέτρων κάτω από τη γη.

Πάνω από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση που προκάλεσε την κατάρρευση τριών ορυχείων σε επαρχία του Κονγκό.

Στην περιοχή έβρεχε συνεχώς τις τελευταίες μέρες.

Ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι οι πλημμύρες προκάλεσαν την κατάρρευση του ορυχείου, παγιδεύοντας τους μεταλλωρύχους

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, που όμως ανέσυραν κυρίως πτώματα.

Ένας από τους επιζώντες είπε ότι πάνω από 50 άτομα βρίσκονταν σε τρία ορυχεία βάθους περίπου 50 μέτρων.

Η κατάρρευση ορυχείων είναι συχνό φαινόμενο στη Δημοκρατία του Κονγκό.