Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: νοιαζόμαστε για τα παιδιά και θα τα προστατεύσουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας, εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι το ΕΣΥ θα αντέξει το βάρος της πανδημίας.

«Είναι στο χέρι μας να αποτραπούν τα τοπικά lockdowns, όπως στο χέρι μας είναι αν - με τις πράξεις ή τις παραλείψεις μας - θα πάμε με ασφάλεια εκτός της κρίσης, αντί να βυθιστούμε σε μια προβληματική κατάσταση», αναφέρει ο υπουργός Υγείας Β.Κικίλιας σε συνέντευξη τους στην εφημερίδα Real News.

Ο Υπουργός Υγείας μιλώντας για τους αρνητές γονείς στο ζήτημα της μάσκας στα σχολεία τονίζει, «Το να είσαι γονιός είναι ευθύνη. Ευθύνη ατομική, αλλά και κοινωνική. Στο όνομα δεισιδαιμονιών και ιδεολογημάτων, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την υγεία των παιδιών μας. Εμείς έχουμε ευθύνη και νοιαζόμαστε για όλα τα παιδιά και θα τα προστατεύσουμε».

Ο Β.Κικίλιας προβλέπει πως «η έναρξη του εμβολιασμού, θα είναι η έναρξη μιας ελπιδοφόρας αντίστροφης μέτρησης» και δηλώνει αισιόδοξος ότι παρά τις οποίες καθυστερήσεις στην έρευνα θα υπάρξει ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο.

Ερωτηθείς για το αν το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει μέχρι τότε, ο υπουργός Υγείας επισημαίνει, «Το ΕΣΥ θα αντέξει, γιατί άντεξε στην πρώτη φάση και γιατί στο μεσοδιάστημα φροντίσαμε να το ενισχύσουμε αποφασιστικά. Όταν άλλες χώρες, ισχυρότερες και πλουσιότερες, κατέρρευσαν, εμείς αντέξαμε. Γιατί δεν επιβιώνουν οι δυνατότεροι, αλλά αυτοί που ανταποκρίνονται καλύτερα στις περιστάσεις. Οι δυσκολίες κάνουν κάποιους να λυγίζουν. Αντίθετα, στις δυσκολίες οι Έλληνες συνήθως σπάμε τα ρεκόρ».

Σε ερώτηση για το αν οι 13.000 μετανάστες στη Μόρια αποτελούν υγειονομική βόμβα, ο Β.Κικίλιας απαντά, «Η προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Αυτό κάνουμε για τους Έλληνες πολίτες, τους κατοίκους του νησιού, καθώς και πρόσφυγες και μετανάστες. Έτσι, ενισχύουμε το Νοσοκομείο Λέσβου με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ, αυξάνουμε τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, εντατικοποιούμε τους ελέγχους και τεστ. Από την πρώτη στιγμή έδωσα εντολή να μεταβούν στο νησί τόσο ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, όσο και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Θυμίζω πως είχαμε προχωρήσει σε εκτενείς ελέγχους και τεστ σε διαμένοντες του ΚΥΤ, όπως και σε εμβολιασμό όλων των παιδιών, πολύ πριν λάβει χώρα η καταστροφή του καταυλισμού. Στόχος μας τώρα είναι να συγκρατηθεί τυχόν διασπορά του κορονοϊού».