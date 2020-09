Παράξενα

Αμμοθύελλα σκέπασε την Άγκυρα (βίντεο)

Προβλήματα στην τουρκική πρωτεύουσα προκάλεσε η αμμοθύελλα.

Αμμοθύελλα έπληξε την τουρκική πρωτεύουσα, προκαλώντας προβλήματα στους κατοίκους.

Έξι άτομα τραυματίστηκαν από «ιπτάμενα αντικείμενα», σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Άγκυρας.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ζωής ή περιουσίας.

Η αμμοθύελλα ξεκίνησε από το προάστιο Πολάτλι (Polatli) και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την πόλη.

Ο δήμαρχος της περιοχής είπε ότι όλη η πόλη καλύφθηκε από σύννεφο σκόνη, ενώ μικρής έκτασης φωτιές ξέσπασαν από τους κεραυνούς, αλλά γρήγορα αντιμετωπίστηκαν.