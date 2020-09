Πολιτισμός

Συνάντηση Μίκη Θεοδωράκη με την Λίνα Μενδώνη

Η έκθεση που ετοιμάζεται, η διοργάνωσή της και η παρακολούθηση της συναυλίας από τον μεγάλο συνθέτη.

Το απόγευμα του Σαββάτου η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη είχε συνάντηση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Η Υπουργός ανακοίνωσε στον μεγάλο μας συνθέτη ότι η έκθεση με τίτλο «Ο Γαλαξίας του Μίκη Θεοδωράκη» θα εγκαινιαστεί στις 5 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής. Η διοργάνωση της έκθεσης αυτής είχε συζητηθεί με τον συνθέτη την Πρωτοχρονιά 2020, όταν η κ. Μενδώνη τον είχε επισκεφθεί και είχε συζητήσει μαζί του τον εορτασμό των γενεθλίων του.

Σημειώνεται ότι τα εγκαίνια της έκθεσης θα πλαισιώνει μια μεγάλη συναυλία με έργα του Μίκη, που ο ίδιος επέλεξε, όπως το “Καρναβάλι” με σχέδια που είχε κάνει το 1947-48, όταν ήταν εξόριστος στην Ικαρία. Τότε που τον είχαν εντυπωσιάσει τα λαϊκά τραγούδια που τραγουδούσαν οι συνεξόριστοί του, και ιδιαίτερα ο «Ανδρέας Ζέππος». Με το ?Καρναβάλι? ο Θεοδωράκης «ντύνει» νεοελληνικές μελωδίες και χορούς με συμφωνικά ορχηστρικά χρώματα.

Η έκθεση χρηματοδοτήθηκε με 120.000 από το ΥΠΠΟΑ και βρίσκεται στην τελική της φάση. Εκτίθενται χειρόγραφες παρτιτούρες, κείμενα, σκέψεις και βιβλία του συνθέτη, αποκόμματα τύπου, αφίσες, προγράμματα, οπτικοακουστικό υλικό, διατριβές, μελέτες, φωτογραφίες, μετάλλια και ποικίλα προσωπικά του αντικείμενα.

Την διοργάνωση της έκθεσης ανέλαβε ο «Σύλλογος Φίλων της Μουσικής», δεδομένου ότι το αρχείο Μίκη Θεοδωράκη -εντυπωσιακό σε όγκο και θεματική ποικιλία- φυλάσσεται στο Μέγαρο Μουσικής, στην Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, υπό την εποπτεία του “Συλλόγου των φίλων της Μουσικής» .

Καθώς ο συνθέτης τηρεί απαρέγκλιτα τα υγειονομικά μέτρα και δεν θα είναι δυνατόν να παρευρεθεί προσωπικά στη συναυλία και στα εγκαίνια της έκθεσης, η Υπουργός του ανακοίνωσε την απόφασή της η εκδήλωση να καλυφθεί σε livestreaming, ώστε να μπορέσει και ο ίδιος να την δει, αλλά και οι ανά τον κόσμο πολυπληθείς θαυμαστές του έργο του.

Η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε τον Μίκη Θεοδωράκη για τα 17 ρεσιτάλ και συναυλίες, με δικά του έργα, που δόθηκαν στο πλαίσιο του θεσμού του ΥΠΠΟΑ «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» για τον εορτασμό των 95 χρόνων του, με την οργανωτική ευθύνη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και για την 18η συναυλία με έργα Θεοδωράκη, που οργανώνεται στο πλαίσιο του ίδιου θεσμού, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο.