Κουτσούμπας: το μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ο ΓΓ του ΚΚΕ δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του, «θα βρεθεί δίπλα στους αγώνες, στις δίκαιες διεκδικήσεις που απαιτούν το αυτονόητο της εποχής μας».

Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα:

Ευχόμαστε καλή, δημιουργική και αγωνιστική χρονιά σε όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης.

Ειδικά σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, που γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, λόγω των μεγάλων ευθυνών της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας.

Στους μαθητές που έχουν όνειρα για το παρόν και το μέλλον. Που θέλουν να μορφωθούν, να αθληθούν, να δημιουργήσουν.

Στους γονείς που έχουν προσδοκίες, αλλά και ανησυχία, ειδικά για το πώς ανοίγουν τα σχολεία.

Στους εκπαιδευτικούς, που ειδικά φέτος φορτώνονται και άλλες ευθύνες, γιατί η κρατική ευθύνη είναι αυτή που ουσιαστικά λείπει.

Η μάχη της λαϊκής οικογένειας για να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά της, μπορεί να γίνει νικηφόρα.

Οι αγωνίες και τα όνειρα των μαθητών μπορούν να βρουν διέξοδο.

Η προσδοκία των εκπαιδευτικών να μορφώσουν ουσιαστικά τους μαθητές, μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Το ΚΚΕ δεσμεύεται ότι θα βρεθεί δίπλα στους αγώνες, στις δίκαιες διεκδικήσεις που απαιτούν το αυτονόητο της εποχής μας. Τα σχολεία να είναι ασφαλή. Τα σχολεία να δίνουν ουσιαστική μόρφωση και καλλιέργεια στα παιδιά μας.