Η οικογενειακή φωτογραφία της γιαγιάς Μανούσαινας που έγινε το απόλυτο viral!

Όταν η γιαγιά Μανούσαινα ζήτησε από τους συγγενείς της να μαζευτούν για μια οικογενειακή φωτογραφία, κανείς δε μπορούσε να φανταστεί τη συνέχεια…

Η γιαγιά Μανούσαινα, όπως τη φωνάζουν όλοι στο χωριό της, στα Ζωνιανά της Κρήτης, δεν το περίμενε ότι η επιθυμία της για οικογενειακή φωτογραφία, θα γινόταν το απόλυτο νiral στο διαδίκτυο. Η Μαρία Παρασύρη – Κλίνη, όπως είναι το όνομά της, 81 ετών, αποφάσισε να… μονιάσει όλη η οικογένεια και να ξαναδεί τους συγγενείς και τους απογόνους της όλους μαζί. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

«Να μαζευτείτε όλοι μαζί, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, ανίψια να σας δω! Θέλω να μονιάσομε! Θέλω να είμαστε όλοι μαζί» τους είπε, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Και κανένας από τους περίπου 100 απογόνους της δεν μπορούσε να της χαλάσει το χατίρι. Η συνάντηση έγινε πρόσφατα σε «ουδέτερο χώρο», στο Γενί Γκαβέ, όχι στα Ζωνιανά όπου μένει η 81χρονη Μανούσαινα, η οποία είδε σχεδόν όλους τους συγγενείς της να έρχονται από όλη την Κρήτη για να τη συναντήσουν.

Οι Κινέζοι λένε ότι μια φωτογραφία ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Και οι Κρητικοί θα μπορούν, πλέον να λένε, ότι μια φωτογραφία «χωράει» την ευτυχία μιας ζωής. Τα παιδιά της, ο αδερφός της, τα πρώτα ανίψια, τα εγγόνια, τα δισέγγονα. Και σύντομα αναμενεται να δει και μερικά τρισέγγονα ακόμη διότι ορισμένες δισέγγονές της ετοιμάζονται για γάμο! «Αυτή είναι η λύση και για την Ελλάδα, μια Μανούσαινα», έλεγε ένας εγγονός υπονοώντας το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας που βέβαια στα Ζωνιανά το έχουν λύσει, καθώς η μέση οικογένεια έχει πέντε και έξι παιδιά!

«Φέρε επαέ τα κοπέλια, τα εγγόνια και τα δισέγγονα μόνο να βγάλομε μια φωτογραφία, άλλοι δεν χωρούνε» είπε. Και πήγαν όλοι να φωτογραφηθούν με τη γιαγιά! Και να φανταστείτε ότι από τη φωτογραφία λείπουν 7 – 8 εγγόνια ακόμη, λέγανε τα παιδιά της! Και συμπλήρωναν ότι είναι μια τυπική οικογένεια από τα Ζωνιανά, μπορεί άλλοι να έχουν περισσότερους απογόνους και από τη Μανούσαινα!

