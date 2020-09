Τσίπρας: η σχολική χρονιά που ξεκινά δεν μοιάζει με καμία άλλη

Πολιτική

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έγινε «καμία ιδιαίτερη προετοιμασία για να αντιμετωπισθεί η νέα πραγματικότητα».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε μήνυμα του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, επισημαίνει ότι «η σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα δεν μοιάζει με καμία άλλη» και συμπληρώνει ότι δεν έγινε «καμία ιδιαίτερη προετοιμασία για να αντιμετωπισθεί η νέα πραγματικότητα».

Η σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Παρόλα αυτά τα σχολεία ανοίγουν και είναι όλα όπως ακριβώς ήταν όταν έκλεισαν.

Καμία ιδιαίτερη προετοιμασία για να αντιμετωπισθεί η νέα πραγματικότητα.

Ούτε προσλήψεις περισσότερων εκπαιδευτικών, ούτε καθαριστών και καθαριστριών για να απολυμαίνουν τακτικά τις αίθουσες.

Αντ΄ αυτού, στο δημοτικό αυξάνεται, αντί να μειώνεται, ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη.

Και τα πρωτάκια μας φέτος θα είναι σε τάξεις των 27 παιδιών αντί των 22.

Το αίτημα να μοιραστούν οι τάξεις στα δύο, είναι απολύτως λογικό στις συνθήκες της πανδημίας, προκειμένου να διεξαχθεί ασφαλέστερα και ομαλότερα η φετινή σχολική χρονιά.

Απαιτεί όμως προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και περισσότερων αναπληρωτών και όχι 20.000 λιγότερων από ότι ήταν πέρυσι.

Απαιτεί επίσης περισσότερες δαπάνες για να αγοραστεί εξοπλισμός και να καλυφθούν οι ανάγκες σε υποδομές, οι ανάγκες της καθαριότητας και της απολύμανσης, ακριβώς όπως κάνουν οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Δυστυχώς, όμως, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να παίξει το παιχνίδι του αναρμόδιου.

Το παιχνίδι της ατομικής ευθύνης και της συλλογικής ενοχοποίησης.

Αν έχεις μάσκα και παγούρι, η ευθύνη είναι δική σου.

Ωστόσο η υγεία των παιδιών μας, η δημόσια υγεία αλλά και οι συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι πολύ σημαντικότερο ζήτημα από το ποιος τελικά θα αναλάβει την ευθύνη.

Παρά τις μεγάλες αντιξοότητες, είμαι βέβαιος ότι οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς θα κάνουν φέτος ότι περνά από το χέρι τους για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί τα προβλήματα και τις δυσκολίες.

Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.

Ιδιαίτερα όμως στους μαθητές και τις μαθήτριες.

Απέναντι σε ένα σύστημα που αδιαφορεί για τις συνέπειες και το μόνο που θέλει είναι να επιρρίψει την ευθύνη στη νέα γενιά, μην τους κάνετε το χατίρι.

Διαψεύστε τους.

Με σεβασμό στην υγεία και τη ζωή του καθενός και της καθεμιάς, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τον ιό μακριά από τα σχολεία και τα σπίτια μας.

Και να το ξέρετε, αυτή θα είναι μια μεγάλη νίκη της γενιάς σας.