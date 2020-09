Κοινωνία

Σχολικά γεύματα: πότε ξεκινά η διανομή τους σε σχολεία της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των σχολικών μονάδων.

Χωρίς καθυστερήσεις και από τον πρώτο μήνα έναρξης της σχολικής χρονιάς θα δοθούν φέτος γεύματα σε περισσότερα από 185.000 παιδιά σε 1.227 σχολεία σε όλη τη χώρα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα προηγούμενα έτη η διανομή των γευμάτων γινόταν αρχές Νοεμβρίου, δηλαδή περίπου δύο μήνες μετά το πρώτο κουδούνι.

Κύριος στόχος του προγράμματος, που υλοποιείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, καθώς η επιλογή των σχολικών μονάδων γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Με τα σχολικά γεύματα ενισχύεται η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα στη μαθητική κοινότητα, η εξοικείωση των μαθητών με τη μεσογειακή διατροφή και η ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παραγωγή των γευμάτων είναι αποκλειστικά εγχώρια.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε, «Είναι η πρώτη χρονιά που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τα σχολικά γεύματα από την αρχή της σχολικής χρονιάς, χωρίς να χρειάζεται οι μαθητές να περιμένουν, μέχρι τον Νοέμβριο, όπως συνέβαινε έως τώρα. Αυτό έγινε πραγματικότητα, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και την άψογη συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας».

Τα σχολικά γεύματα παράγονται την ίδια ημέρα με τη διανομή, ενώ η μεταφορά τους γίνεται σε ειδικά θερμικά κιβώτια, ώστε να διατηρείται η προβλεπόμενη θερμοκρασία και παραδίδονται στους μαθητές σε κλειστές ατομικές συσκευασίες. Η σίτιση των μαθητών πραγματοποιείται εντός της σχολικής μονάδας, μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και η παρασκευή των σχολικών γευμάτων πραγματοποιείται σε πιστοποιημένες μονάδες με κωδικό αριθμό έγκρισης (ΙΜΡ) από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία από τον κορονοϊό.

Τέλος, για τη διασφάλιση της τήρησης των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των μονάδων παραγωγής από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των κατά τόπους Περιφερειών και από τον ΕΦΕΤ.