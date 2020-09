Πολιτική

Ηλιόπουλος για Προσφυγικό: Η Κυβέρνηση μετατρέπει την χώρα σε φυλακή της Ευρώπης

Ολομέτωπη επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τις εξαγγελίες απο την Θεσσαλονίκη,

“Πολύ λίγα και πολύ αργά όσα εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη”, υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, στο ραδιόφωνο του Real FM, επισημαίνοντας πως “σε συνθήκες καθίζησης της οικονομίας και της αγοράς οι πολιτικές που ακολουθεί η ΝΔ αποτελούν μέρος του προβλήματος και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν λύση”.

“Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε μια χώρα με ανάπτυξη 2,8%, διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου και την οδήγησε στην ύφεση ήδη από το τέλος του 2019, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού”, τόνισε ο ίδιος, ασκώντας δριμεία κριτική στο γεγονός ότι “γίνονται νόμος του κράτους η απλήρωτη εργασία, προχωρούν οι αναστολές των συμβάσεων, προωθείται το πρόγραμμα ‘Συνεργασία’ που παρέχει μισή δουλειά και μισό μισθό, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προωθούνται οι επιστρεπτέες προκαταβολές”. “Και αυτό όταν μάλιστα το 60% των ΜμΕ δεν έχει καμία πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και όταν όλη η Ευρώπη προχωρά σε μη επιστρεπτέες ενισχύσεις -γιατί αυτή είναι η ορθή πρακτική στις συνθήκες που διαμορφώνονται με την πανδημία και την ύφεση”, συμπλήρωσε ο κ. Ηλιόπουλος.

Επεκτείνοντας την κριτική του στην κυβέρνηση της ΝΔ και για το μεταναστευτικό-προσφυγικό, ο Ν. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία των 169 ευρωβουλευτών που ζητούν μετεγκαταστάσεις προσφύγων πανευρωπαϊκά, αντιπαραβάλλοντας χαρακτηριστικά ότι “εδώ και ένα χρόνο η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι καταθέσει ούτε ένα αίτημα μετεγκατάστασης”. “Η πραγματική είδηση είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί πως η Ελλάδα και τα νησιά μας θα γίνουν φυλακές της Ευρώπης”, σημείωσε, και προσέθεσε: “Δεν αρκούν οι μετεγκαταστάσεις μόνο από τα νησιά μας στην ηπειρωτική χώρα. Η πλατεία Βικτωρίας κάθε μέρα γεμίζει με ταλαιπωρημένους ανθρώπους που ναι μεν έχουν πάρει άσυλο, αλλά φεύγουν από τη Μόρια χωρίς καμιά προοπτική και κοιμούνται στο δρόμο”. “Και όμως, ακόμη και στο θέμα του ασύλου η ΝΔ δεν έχει προωθήσει τίποτα. Παρέλαβε 70.000 εκκρεμείς αιτήσεις, και τις έφτασε στις 100.000”, είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε πως “ο κ. Μητσοτάκης δεν μας λέει την αλήθεια για την κατάσταση με την Τουρκία, και δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι η στρατηγική της κυβέρνησής του για τον πολιτικό και διπλωματικό διάλογο”. “Στη Θεσσαλονίκη για άλλη μια φορά ακούσαμε για μια συμφωνία που καταγράφηκε σε επίπεδο πρακτικών, αλλά ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε να απαντήσει ποια είναι αυτή η συμφωνία. Πρόκειται για ένα τεράστιο έλλειμμα στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική, αλλά και μια πολύ μεγάλη διγλωσσία από πλευράς της ΝΔ όσον αφορά στο αν υπάρχει παραβίαση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και στο θέμα των κυρώσεων”, υπογράμμισε ο Ν. Ηλιόπουλος.

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταφέρει το 2018 να ακυρώσει τις έρευνες των τουρκικών πλοίων στο Αιγαίο και επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του κόμματος υπέρ της “αποκλιμάκωσης, του διαλόγου, και των διερευνητικών με ορίζοντα τη Χάγη”. “Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να αποδεχθεί αυτόν τον ορίζοντα ή θα κρεμόμαστε για ακόμη μια φορά από τα εσωτερικά της;”, διερωτήθηκε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη για πιο “ενεργή εξωτερική πολιτική”. “Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός, παρ’ όλο που το Oruc Reis επέστρεψε στο λιμάνι της Αττάλειας, καθώς συνεχίζουν και οι αντιφατικές δηλώσεις και το κλίμα επιθετικότητας”. “Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την πολιτική του ‘βλέποντας και κάνοντας’, αλλά να βγούμε μπροστά με ενεργητικές διπλωματικές πρωτοβουλίες”, έκλεισε, υπενθυμίζοντας ότι “η μεγαλύτερη διπλωματική νίκη της Ελλάδας εναντίον του Ερντογάν υπήρξε η συμφωνία των Πρεσπών”.