Τροπολογία για κλείσιμο σχολείων λόγω κορονοϊού

Τι είπε η Νίκη Κεραμέως για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Πως θα αποφασίζεται ότι μπαίνει "λουκέτο" σε σχολική μονάδα

Για κοινωνικούς λόγους παρέχεται, με τροπολογία που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών ακόμα και κατά τα δύο έτη από τον διορισμό τους, εάν είναι πολύτεκνοι ή έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους αναπηρία άνω του 67%. Επίσης, θεσπίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα κλείνουν και θα ανοίγουν σχολικές μονάδες εξαιτίας της πανδημίας.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, υποστήριξε πριν λίγο, στην Ολομέλεια την τροπολογία που κατέθεσε για ψήφιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με το οποίο θα κυρωθούν οι δύο ΠΝΠ του περασμένου Αυγούστου.

Η Νίκη Κεραμέως αναλύοντας τις διατάξεις της τροπολογίας ανέφερε ότι «για κοινωνικούς λόγους παρέχεται η κατ' εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης και κατά τα δύο πρώτα χρόνια του διορισμού του σε ορισμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών καθώς και μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού».

Πρόκειται, όπως είπε η υπουργός «για τους μόνιμους διορισμούς που έχουν γίνει, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα και κατά τα δύο πρώτα χρόνια διορισμού αυτών των εκπαιδευτικών να μπορούν να πάρουν απόσπαση στις περιπτώσεις εκείνες που οι ίδιοι ή και οι σύζυγοί τους έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ή είναι πολύτεκνοι».

Αναφορικά με τη δεύτερη διάταξη της τροπολογίας, η οποία αφορά το κλείσιμο σχολικών μονάδων λόγω του κορωνοϊού, η υπουργός Παιδείας είπε πως με την διάταξη της τροπολογίας θεσπίζεται «η δυνατότητα η επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται από τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από γνώμη του διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και πάντοτε στην βάση του πρωτοκόλλου που έχουν δώσει οι ειδικοί επιστήμονες».

Η υπουργός προσέθεσε πως «έχει συσταθεί μια ειδική μονάδα, μια task force, αποτελούμενη από εκπροσώπους των υπουργείων Παιδείας, Υγείας, του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία θα παρέχει επιπλέον καθοδήγηση στους διευθυντές εκπαίδευσης και στους διευθυντές Υγείας των Περιφερειών προκειμένου να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα που έχουν ήδη εκδοθεί αναφορικά με το πότε κλείνει ενδεχομένως ένα τμήμα ή μια σχολική μονάδα λόγο κορωνοϊού».