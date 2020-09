Κοινωνία

Αστυνομικός κλωτσά άνδρα με γύψο και πατερίτσες (βίντεο)

Το περιστατικό φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα μέσα στον σταθμό του Μετρό, στην Ομόνοια.

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2020, όσοι περνούν από το μετρό Ομονοίας περίπου στις 17:50 βλέπουν έναν αστυνομικό να φτάνει στο σημείο να κλωτσήσει έναν άνθρωπο με γύψο στο πόδι και πατερίτσες, επειδή πολύ απλά δεν μπορεί να σηκωθεί και να φύγει από τους χώρους του μετρό.

Ο άνθρωπος αυτός διαμαρτύρεται στον αστυνομικό ότι έχει σπασμένο πόδι και έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Όμως ο αστυνομικός φαίνεται να αγνοεί όσα του λέει ο άνθρωπος με τον γύψο στο πόδι.

Έτσι, φτάνει στο σημείο να τον κλωτσήσει.

Το βίντεο έχει κάνει το γύρο των social media: