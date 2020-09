Κόσμος

Αθωώθηκε μετά από δεκαετίες στη φυλακή

Πέρασε σχεδόν 40 χρόνια στη φυλακή και τώρα δικαιώθηκε και είναι ελεύθερος.

Δικαιώθηκε μετά από 37 χρόνια στη φυλακή ένας άντρας στη Φλόριντα, που κατηγορείτο για άγριο έγκλημα που έγινε το 1983.

Ο 55χρονος – σήμερα- Ρόμπερτ Ντυμπουάζ είχε καταδικαστεί, στην εσχάτη των ποινών και στη συνέχεια σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο της 19χρονης Μπάρμπαρα Γκραμς, που έπεσε θύμα βιασμού και άγριου ξυλοδαρμού κατά την επιστροφή της από τη δουλειά στο σπίτι της.

Η συμμετοχή του στο φόνο κρίθηκε από τη μαρτυρία ενός πληροφοριοδότη της αστυνομίας, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε εντοπιστεί το DNA του σε δάγκωμα που έφερε το θύμα.

Στην ακρόαση της Δευτέρας ωστόσο, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα νέας εξέτασης DNA, που απέδειξε ότι το γενετικό υλικό που είχε βρεθεί στη σορό της άτυχης κοπέλας δεν ανήκε στον άνθρωπο που εξέτιε την ποινή για το βιασμό και τη δολοφονία της.

Ο δικαστής της κομητείας Χίλσμπορο στη Φλόριντα, Κρίστοφερ Νας, αναθεώρησε την απόφαση του, απαλλάσσοντας τον από κάθε κατηγορία. Συγκεκριμένα ανέφερε : «Το δικαστήριο αυτό απέτυχε να απονείμει δικαιοσύνη στην περίπτωσή σας επί 37 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα επιτέλους τα κατάφερε».

Η εγκληματολόγος μάλιστα Νάνσι Γουϊλσον κατέθεσε στο δικαστήριο πως τα δύο άτομα που ενεπλάκησαν στην φονική επίθεση κατά της Μπάρμπαρα Γκραμς, δεν είχαν καμία σχέση με τον Ντυμπουάζ.

«Κλειδί» στην υπόθεση έπαιξε ο ρόλος των εισαγγελέων και του Ιnnocence Project, μιας ΜΚΟ που ασχολείται με τις υποθέσεις ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί εσφαλμένα.

Ο Ντυμπουάζ αποφυλακίστηκε στις 27 Αυγούστου από το σωφρονιστικό κατάστημα Χάρντι στην κεντρική Φλόριντα και επέστρεψε στη μητέρα και την αδελφή του.

Η τωρινή κατοικία του είναι στην Τάμπα σ’ ένα κέντρο φιλοξενίας αδίκως φυλακισθέντων, όπου εκεί προσπαθεί να συγχρονιστεί με την νέα πραγματικότητα αφού έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με την ψηφιακή εποχή.

Ο φόνος της νεαρής κοπέλας τέθηκε προς το παρόν στο αρχείο των άλυτων υποθέσεων.