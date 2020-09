Κοινωνία

Εντοπίστηκε ο αστυνομικός που κλωτσά άνδρα με γύψο και πατερίτσες

Σε εξέλιξη η διενέργεια έρευνας από την ΕΛ.ΑΣ για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναγνωρίστηκε ο αστυνομικός ο οποίος "πρωταγωνιστεί" σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και τον δείχνει, μέσα στον σταθμό του Μετρό στην Ομόνοια, να κλωτσάει έναν άνθρωπο που είναι στο έδαφος, φοράει γύψο κι έχει πατερίτσα,

Ο αστυνομικός έχει αναγνωριστεί, έχει διαταχθεί έρευνα σε βάρος του απο την ηγεσία της Αστυνομίας και θα κληθεί να καταθέσει.

Η έρευνα ειναι σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι από το βίντεο δεν μπορούν να γνωρίζουν με σιγουριά όλες τις λεπτομέρειες.

Σε δήλωση του Tομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, αναφέρεται «Δυστυχώς τα φαινόμενα αστυνομικής βίας συνεχίζονται ως αποτέλεσμα της κεντρικής κυβερνητικής γραμμής "Τρόμος και Πάταξη" της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ.κ Χρυσοχοΐδη, Οικονόμου και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Η αναμονή του πορίσματος αστυνομικής βίας της επιτροπής Αλιβιζάτου δεν δίνει πια άλλοθι. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει την συνέχιση τέτοιων φαινομένων από ακραία στοιχεία της Αστυνομίας που προσβάλλουν την συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών που υπηρετούν το Σύνταγμα και την Δημοκρατία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που δεν θα περιορίζονται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο».