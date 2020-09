Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκλεισε σχολείο λόγω κρούσματος

Ποιο είναι το σχολείο που «κατέβασε ρολά», μετά από κρούσμα κορονοϊού.

Με ανακοίνωση του το 2ο Δημοτικό σχολείο Βουτών ενημερώνει τους γονείς πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους, μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως είχε βρεθεί θετικό κρούσμα κορονοϊού σε εκπαιδευτικό, όμως το σχολείο μέχρι το πρωί της Τρίτης λειτούργησε κανονικά.

Πηγή: neakriti.gr