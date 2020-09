Κοινωνία

Κορονοϊός: χειροπέδες στον ιερέα που έκανε κήρυγμα κατά της μάσκας (βίντεο)

Ο 47χρονος ιερέας συνελήφθη με την κατηγορία της διέγερσης κατά νόμων. Το κήρυγμα που άναψε…. φωτιές.

Στη σύλληψη του Ιερέα που έκανε… ένα διαφορετικό κήρυγμα από τα συνηθισμένα κατά τη διάρκεια αγιασμού στο Νηπιαγωγείο του Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο προχώρησε η αστυνομία, σύμφωνα με το ekriti.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος ιερέας συνελήφθη με την κατηγορία της διέγερσης κατά νόμων.

Ο ιερέας, κατά τη διάρκεια του αγιασμού, αποφάσισε ξαφνικά να προχωρήσει σε ένα πρωτοφανές κήρυγμα κατά της μάσκας στα σχολεία και στους μαθητές. Τα όσα έλεγε προκάλεσαν την αντίδραση των γονέων που βρίσκονταν στον χώρο, με αποτέλεσμα εκείνος να χαρακτηρίζει αντισυνταγματική τη χρήση της μάσκας και να ζητάει να περάσει μία βόλτα από το σπίτι τους για να τους δείξει με στοιχεία ότι αυτά που λέει είναι σωστά.

Μάλιστα, όταν κάποιοι γονείς έδειξαν την αντίθεσή τους με όσα έλεγε και άρχισαν να του ζητούν να ολοκληρώσει, ώστε να πάνε και στις δουλειές τους, εκείνος ξεκίνησε νέα λεκτική επίθεση, «Εντάξει, Συριζαίοι, εντάξει. Είδαμε την υποκρισία σας. Κάνατε συλλαλητήρια για τον Φύσσα, για τον Γρηγορόπουλο, για τον ομοφυλόφιλο και όχι για τα παιδιά σας και την χρήση μάσκας».