Οικονομία

Μειωμένη η κίνηση στα λιμάνια το α’ τρίμηνο

Η μείωση συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Τα στοιχεία για τα εμπορεύματα και τα οχήματα.

Μείωση 15,8% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2019, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου 2019 προς το α' τρίμηνο 2018 παρατηρήθηκε μείωση 2,6%.

Σύμφωνα, επίσης, με την ΕΛΣΤΑΤ:

*Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες παρουσίασε αύξηση 1,1% το α' τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2019, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου 2019 προς το α' τρίμηνο 2018 καταγράφηκε αύξηση 2%.

*Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε μείωση 8,3% το α' τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2019, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου 2019 προς το α' τρίμηνο 2018 σημειώθηκε μείωση 2,4%.