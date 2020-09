Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Πότε και πού θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία "Ιανός".

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για κακοκαιρία στην κεντρική και νότια Ελλάδα από το απόγευμα της Πέμπτης (17-09-2020), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

Την Πέμπτη (17-09-2020) από το απόγευμα, στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο κυρίως στα δυτικά τμήματα της.

Την Παρασκευή (18-09-2020) στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια. Από το απόγευμα στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν οι δυτικές Κυκλάδες. Στην Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά τα φαινόμενα θα είναι πολύ ισχυρά.

Το Σάββατο (19-09-2020) τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την ανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και πιθανόν την Κρήτη. Από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο βαθμιαία θα εξασθενήσουν.