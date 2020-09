Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί για τις ελλείψεις στα σχολεία. Η ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο οργανώνουν αύριο το απόγευμα στην Αθήνα οι εκπαιδευτικοί, για τα μεγάλα κενά και τις ελλείψεις στα σχολεία.

Η ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας:

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις, διοργανώνει και καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:30 στα Προπύλαια.