Πολιτική

Δένδιας - Ντιμιτρόφ: Να εφαρμοστεί “με καλή πίστη” η Συμφωνία των Πρεσπών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον νέο ομόλογό του Μπουγιάρ Οσμάνι.

O υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα, στο περιθώριο της Στρογγυλής Τραπέζης που διοργανώνει ο «Economist», με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά θέματα, Νίκολα Ντιμιτρόφ (Nikola Dimitrov), καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι (Bujar Osmani). Ήταν η πρώτη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον νέο ομόλογό του κ. Οσμάνι.

Οι συζητήσεις, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, εστιάσθηκαν σε ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Μακεδονίας, ως μονόδρομο για την εμπέδωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και υπό τον όρο της απαρέγκλιτης τήρησης της τεθείσας αιρεσιμότητας. Τονίσθηκε, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η ανάγκη πιστής εφαρμογής και με καλή πίστη της Συμφωνίας των Πρεσπών.





Παράλληλα, συζητήθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το πρίσμα της τουρκικής παραβατικότητας και οι τελευταίες συναφείς εξελίξεις, όπως επισημαίνουν οι διπλωματικές πηγές.

Τέλος, αντηλλάγησαν απόψεις επί πτυχών διμερούς συνεργασίας με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις, την ενέργεια, καθώς και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, που απαιτεί κοινή δράση από όλες τις χώρες της περιοχής.