Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στην Ινδία

Η Ινδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, αναφορικά με τον αριθμό των μολύνσεων, μετά τις ΗΠΑ.

Η Ινδία κατέγραψε ένα νέο αριθμό ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων με 97.894 νέα περιστατικά μόλυνσης κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε στα 5,12 περιστατικά μόλυνσης, ενώ η Ινδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, αναφορικά με τον αριθμό των μολύνσεων, μετά τις ΗΠΑ που καταγράφουν περίπου 6,6 εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης.

Παράλληλα, ο αριθμός των θανάτων που κρατήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζει επίσης, αυξητική τάση, καθώς η χώρα αναφέρει περισσότερους από 1.000 θανάτους κάθε ημέρα, κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Σήμερα, το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας, ανέφερε ότι 1.132 άνθρωποι πέθαναν από την COVID-19 το τελευταίο 24ωρο, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να έχει αυξηθεί σε 83.198