Οικονομία

Παγκόσμια Τράπεζα: Έως πέντε χρόνια θα κρατήσει η κρίση του κορονοϊού

Για αύξηση του ποσοστού φτώχειας στον κόσμο, κάνει λόγο ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας Κάρμεν Ράινχαρτ.

«Πιθανόν θα υπάρξει μια γρήγορη ανάκαμψη καθώς αίρονται όλα τα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με τα lockdowns, αλλά η πλήρης ανάκαμψη ίσως χρειαστεί έως και πέντε χρόνια», δήλωσε η Ράινχαρτ σε παρέμβασή της, εξ αποστάσεως, σε συνέδριο στη Μαδρίτη.

Η Ράινχαρτ δήλωσε ότι η ύφεση που προκάλεσε η πανδημία θα διαρκέσει περισσότερο σε κάποιες χώρες σε σχέση με άλλες και θα επιτείνει τις ανισότητες καθώς οι φτωχότεροι θα πληγούν πιο σκληρά από την κρίση στις πλούσιες χώρες και οι φτωχές χώρες θα πληγούν περισσότερο από τις πλούσιες.

Για πρώτη φορά σε 20 χρόνια, τα ποσοστά φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθούν μετά την κρίση, πρόσθεσε.