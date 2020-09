Κοινωνία

“Ιανός”: Συναγερμός για τον μεσογειακό κυκλώνα

Προ των πυλών η κακοκαιρία η οποία καταφθάνει ενισχυμένη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Που θα "χτυπήσει". Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία.

Ο «Ιανός», ο οποίος βρισκόταν σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σικελίας και Πελοποννήσου, έχει αρχίσει να ενισχύεται και να αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά Μεσογειακού Κυκλώνα (Medicane), σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του «Ιανού» είναι περί τα 1.000 hPa και μέχρι το βράδυ αναμένεται να πέσει στα επίπεδα των 990 hPa, ενώ οι άνεμοι που τον συνοδεύουν, εκτιμήθηκαν από δορυφόρους στα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή περίπου οκτώ μποφόρ.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, ο «Ιανός» θα κινηθεί ενισχυόμενος προς το Κεντρικό Ιόνιο και τη ΒΔ Πελοπόννησο, όπου θα βρεθεί τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ωστόσο η τροχιά που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, παραμένει αβέβαιη, με πιθανότερο σενάριο να στραφεί νότια.

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο, είναι το Ιόνιο, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Στερεά, ενώ ηπιότερα άλλες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Πέραν των μεγάλων υψών βροχής, ο «Ιανός» θα συνοδεύεται από σποραδικές καταιγίδες, ανέμους που κατά τόπους θα πνέουν σε επίπεδα θύελλας (άνω των δέκα μποφόρ) και πολύ μεγάλο κυματισμό στη θάλασσα.

“Ιανός”: Δείτε live την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα

Ευρεία σύσκεψη έχει συγκαλέσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (κτίριο Φάρος), ώστε να υπάρχει συνεχής συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων Πολιτικής Προστασίας, ενόψει του ακραίου καιρικού φαινομένου, τον μεσογειακό κυκλώνα "Ιανό", που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας μας κατά τις επόμενες ημέρες.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, προκειμένου να ενημερωθεί για το τι μέτρα έχουν παρθεί, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από την επικείμενη κακοκαιρία. Ο Θανάσης Παφίλης ζήτησε να κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αναγκαία η άμεση κινητοποίηση όλων μας, για να θωρακίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων της Αττικής» υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης Αττικής Γ . Πατούλης σε κατεπείγον έγγραφο του προς τους δημάρχους, από τους οποίους ζήτα άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας.

Δεμένα τα πλοία στο Ιόνιο

Κλειστή είναι η ακτοπλοϊκή γραμμή Ζακύνθου-Κυλλήνης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έχει προκαλέσει στην περιοχή του Ιονίου η κακοκαιρία "Ιανός". Επίσης, δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα 17/9, τα πλοία που εκτελούν τα δρομολόγια Κεφαλονιά - Κυλλήνη και Ιθάκη - Σάμη - Πάτρα, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Κλειστά τα σχολεία σε Ζάκυνθο, Ηλεία και δυτική Αχαΐας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 18/9, τα σχολεία της Ζακύνθου όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν το νησί.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, σύμφωνα με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Βασίλη Γιαννόπουλου. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας των μαθητών, μετά τις μετεωρολογικές προγνώσεις για επικείμενη εκδήλωση ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά θα μείνουν την Παρασκευή όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, του δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Μυλωνά. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας, λόγω των μετεωρολογικών προγνώσεων για εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.