Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Κυψέλη και Μενίδι

Ποιά ειναι τα πρόσωπα στα οποία πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί, μετά απο διεθνές ένταλμα.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Δύο άνδρες και μία γυναίκα, υπηκόους Γερμανίας, συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σε επιχείρηση, που πραγματοποίησαν σε Κυψέλη και Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και για τους τρεις υπήρχε εντολή έρευνας από την Eurojust, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για βανδαλισμούς και επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα του εξωτερικού.

Οι Έλληνες αστυνομικοί, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν εντόπισαν να έχουν στην κατοχή τους σπρέι πιπεριού και τους πέρασαν χειροπέδες για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο ένας από τους συλληφθέντες είναι αδελφός κατηγορούμενου για την κατάληψη GARE.