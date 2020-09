Πολιτική

Γεννήματα: ας ακούσουν τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, από όπου και επιτέθηκε στην κυβέρνηση.

Επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού, εξαπέλυσε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής.

Η Φώφη Γεννηματά που βρέθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε μετά το τέλος της επίσκεψής της στο νοσοκομείο Παπανικολάου ότι, «η αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα του κορονοϊού είναι ολοφάνερη. Έχασαν πολύτιμο χρόνο με την τακτική του ‘βλέποντας και κάνοντας’ και τώρα τρέχουν και δε φτάνουν.

Ο κ. Μητσοτάκης έμεινε στα λόγια. Η απουσία δικτύου πρωτοβάθμιας με κινητά συνεργεία ρίχνει άλλη μια φορά όλο το βάρος στο ΕΣΥ. Και δυστυχώς δεν έγιναν για τη στήριξή του αυτά που θα έπρεπε. Ούτε για περισσότερες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έγκαιρα, ούτε για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ή τουλάχιστον για την εκπαίδευση των ανθρώπων που προσλαμβάνονται» και συμπλήρωσε πως «όπως χαρακτηριστικά μου είπαν εδώ οι εργαζόμενοι, η κυβέρνηση τους φορά ένα σακάκι, ένα κουστούμι που δεν τους ταιριάζει, που δεν χωράνε.

Έστω και τώρα, επιτέλους ας ακούσουν τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής. Εμείς, που δημιουργήσαμε και στηρίξαμε το ΕΣΥ και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτό, είμαστε και θα μείνουμε στην πρώτη γραμμή για τη στήριξή του και την αναγέννησή του.

Η ανησυχία εντείνεται και στους πολίτες της χώρας αλλά και στο υγειονομικό προσωπικό. Το υγειονομικό προσωπικό που κάνει φιλότιμα τεράστια προσπάθεια και σηκώνει πάνω του όλη την ευθύνη.

Και, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, αρνείται η κυβέρνηση να εντάξει το υγειονομικό προσωπικού του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Έστω και τώρα, δεν αρκεί το χειροκρότημα. Χρειάζονται έμπρακτα μέτρα και λύσεις», κατέληξε.