Αθλητικά

Φασούλας: Με στοχοποίησε η επιλογή μου να λάβω μέρος στις αρχαιρεσίες της ΕΟΚ

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής αναφέρει πως ήδη έχει καταγγείλει στις Αρχές τα «σοβαρά περιστατικά» που του συνέβησαν τις τελευταίες ήμερες.

Για στοχοποίησή του μετά την απόφασή του να λάβει μέρος στις προσεχείς αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης κάνει λόγο ο Παναγιώτης Φασούλας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναγιώτη Φασούλα:



«Η επιλογή μου να λάβω μέρος στις προσεχείς αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με στοχοποίησε. Κατήγγειλα στις αρχές τα σοβαρά περιστατικά που μου συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες ώστε να τα ερευνήσουν και να τα αξιολογήσουν. Θα θεωρήσω εξαιρετικά θλιβερό αν πίσω από την αήθη επίθεση και προειδοποιήσεις των τελευταίων ημερών αποδειχθεί ότι βρίσκεται κάποιος αντίπαλος μου στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.



Η απόφαση μου να προσφέρω στο μπάσκετ και στον αθλητισμό είναι γνήσια, συνειδητή, ανεξάρτητη από συμφέροντα και ίσως δεν αρέσει σε κάποιους.



Δε θα επιτρέψω όμως σε κανένα πρόσωπο και κανένα σύστημα να τρομοκρατήσει ή να θέσει σε κίνδυνο εμένα και την οικογένεια μου.



Με τιμή

Παναγιώτης Φασούλας»