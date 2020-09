Κόσμος

Ερντογάν: “Ανίκανος φιλόδοξος” ο Μακρόν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν καταφέρθηκε σήμερα εναντίον του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτηρίζοντάς τον «ανίκανο φιλόδοξο».

Στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με τους τοπικούς επικεφαλής του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος δικαιολόγησε την εξωτερική πολιτική που ασκεί και καταφέρθηκε ιδιαίτερα εναντίον του αρχηγού του γαλλικού κράτους.

«Γιατί η Τουρκία βρίσκεται στη Συρία, τη Λιβύη, την ανατολική Μεσόγειο, αναρωτιούνται ορισμένοι. (...) Αν η Τουρκία τα εγκατέλειπε όλα, η Γαλλία θα μπορούσε άραγε να απαλλαγεί από την αναταραχή που ο ανίκανος φιλόδοξος που την κυβερνά έχει προκαλέσει και να αγκαλιάσει μια πολιτική της λογικής;», δήλωσε.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε επίσης τις χώρες της περιοχής και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι στήνουν «παγίδες» στην Τουρκία και έχουν τους δικούς τους «υπολογισμούς» σχετικά με την περιοχή.

«Με τη στήριξη του έθνους μας, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που είναι καλό, δίκαιο και ευεργετικό για τη χώρα μας», δήλωσε.