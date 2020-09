Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης - “Έκρηξη” στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας μας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Ακόμη 9 θανάτους και 359 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ την Πέμπτη.

Τα 36 κρούσματα εντπόστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ ακόμη 1 κρούσμα αφορά ταξιδιώτη που μετέβη αυτοβούλως για έλεγχο



Από τα 322 εγχώρια κρούσματα, τα 21 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 11 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.

Αναλυτικότερα:

212 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 9 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 11 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

18 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

10 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

7 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

6 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου. εκ των οποίων 5 συνδέονται με το ΚΥΤ Μόριας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

3 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

2 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου, συνδεόμενα με γνωστή συρροή

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αχαΐας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβενών

1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καβάλας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καρδίτσας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέρκυρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μαγνησίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Νάξου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πάρου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χανίων

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου

Ακόμη, 16 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.