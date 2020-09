Αθλητικά

Ο Μπέιλ οδεύει για την Τότεναμ από τη Ρεάλ

Ο 31χρονος διεθνής επιθετικός θα επιστρέψει στο Λονδίνο και στην ομάδα που αγωνίστηκε και διέπρεψε για έξι σεζόν.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για τη μετακίνηση του Γκάρεθ Μπέιλ από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Τότεναμ. Ο 31χρονος διεθνής επιθετικός θα ταξιδέψει στην Αγγλία την Παρασκευή (18/9) για να βάλει την υπογραφή του και να επιστρέψει στην ομάδα του Λονδίνου.

Ο ατζέντης του Γκάρεθ Μπέιλ, Τζόναθαν Μπάρνετ, δήλωσε χθες (16/9) πως η μετακίνηση του Μπέιλ στην Τότεναμ ήταν... κοντά, αλλά όχι τελειωμένη. Σήμερα, όμως (17/9), οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν και ο παίκτης της Ρεάλ επιβιβάζεται σε αεροσκάφος με προορισμό την πρωτεύουσα της Αγγλίας.

Οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν στην παραχώρηση του Μπέιλ, υπό μορφή δανεισμού, από τη Ρεάλ στην Τότεναμ, για έναν χρόνο. Μέχρι να... πέσουν οι υπογραφές, βέβαια, τα πάντα είναι πιθανά, αλλά όλα δείχνουν πως ο Γκάρεθ Μπέιλ θα επιστρέψει στους Σπερς, στον σύλλογο όπου πέρασε έξι σεζόν της καριέρας του, από το 2007 μέχρι το 2013.