Αθλητικά

Παναθηναϊκός: υπέγραψε ο Βουγιούκας

Λίγες εβδομάδες μετά τη λύση της συνεργασίας τους, Παναθηναϊκός και Βουγιούκας, έδωσαν και πάλι… τα χέρια.

Έτοιμος για την τρίτη θητεία του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είναι ο Ίαν Βουγιούκας, ο οποίος λίγες εβδομάδες μετά τη λύση της συνεργασίας του με τους «πράσινους» υπέγραψε σήμερα νέο συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι», που αναζητούσε μία επιπλέον αξιόπιστη λύση στη φροντ λάιν του.

Ο έμπειρος σέντερ θα φορέσει και εφέτος τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μετά τη διετία 2010-12 και 2017-20.

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο, ο Βουγιούκας είχε μέσο όρο σε 18 συμμετοχές στη Euroleague 2,7 πόντους και 1,4 ριμπάουντ.