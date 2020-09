Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Κύθηρα

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα στα ανοιχτά των Κυθήρων.

Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 86 χιλιόμετρα δυτικά/νοτιοδυτικά των Κυθήρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε στις 02:32 ώρα Ελλάδος, σε απόσταση 273 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Αθήνας.