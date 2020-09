Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος: από εμάς εξαρτάται το αν θα πάμε σε lockdown ή όχι (βίντεο)

«Στην πανδημία μπορούμε να παρέμβουμε» τόνισε ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Επιστημόνων. Τι είπε για lockdown.