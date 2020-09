Κοινωνία

Κορονοϊός: Ποια σχολεία είναι κλειστά

Μεγαλώνει η λίστα με τα σχολεία που προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας.

Μεγαλώνει η λίστα με τα σχολεία που προχωρούν σε αναστολή λειτουργίας είτε ολόκληρου του συγκροτήματος, είτε ενός τμήματος, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Το τελευταίο 24ωρο προστέθηκαν αρκετά σχολεία από τον Νομό Αττικής.

Συνολικά σε 15 σχολεία έχει προχωρήσει ήδη το υπουργείο Παιδείας σε αναστολή μαθημάτων, καθώς και σε όλα τα σχολεία στους Νομούς Πέλλας και Λέσβου.

Αναλυτικά η λίστα του υπουργείου Παιδείας:

7ο Δημοτικό σχολείο Δάφνης (αναστολή λειτουργίας Α’ τάξης ως 30/9)

10ο Δημοτικό Νίκαιας (Αναστολή λειτουργίας Δ’ τάξης ως 1/10)

9ο Δημοτικό Γλυφάδας (αναστολή λειτουργίας Α’ τάξης ως 30/9)

4ο Γυμνάσιο Κερατσινίου (αναστολή λειτουργίας τμήματος Α3 ως 27 Σεπτεμβρίου)

10ο Δημοτικό Ιλιου (αναστολή λειτουργίας τάξεων Β’ και ΣΤ’ ως 30 Σεπτεμβρίου)

19ο Γενικό Λύκειο Αθήνας (αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 ως 30/9)

38ο Γυμνάσιο Αθήνας (αναστολή λειτουργίας τμήματος Α2 ως 30 Σεπτεμβρίου)

22ο Δημοτικό Αχαρνών (αναστολή λειτουργίας τμήματος Ε2 ως 30/9)

Ειδικό Δημοτικό σχολείο Σαλαμίνας (αναστολή ως 30/9)

Ολες οι εκπαιδευτικές μονάδες της Περ. Λέσβου (αναστολή ως 18/9)

Ολες οι εκπαιδευτικές μονάδες της Περ. Πέλλας (αναστολή ως 18/9)

Δημοτικό σχολείο ειδικής αγωγής Καλλιθέας Λήμνου (αναστολή ως 18/9)

2ο Δημοτικό Βουτών Ηρακλείου (αναστολή ως 27/9)

2ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής (αναστολή ως 27/9)

Νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής Καλλιθέας Λήμνου (αναστολή ως 18/9)

2ο Γυμνάσιο Πύργου Ηλείας (αναστολή τμήματος Β5 ως 27/9)

7ο Δημοτικό Αλεξάνδρειας Ημαθίας (αναστολή ως 18/9)