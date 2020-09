Κοινωνία

“Ιανός” - Χαρδαλιάς: Έρχεται δεύτερο μέτωπο μετά τον κυκλώνα

Ενημέρωση για τις επόμενες ώρες. Πού θα κινηθεί ο «Ιανός», πότε θα πλήξει η κακοκαιρία την Αττική. Το δεύτερο μέτωπο της κακοκαιρίας.

Για δεύτερο μέτωπο κακοκαιρίας μετά τον «Ιανό» που θα παραμείνει στα δυτικά της χώρας τις επόμενες 6 με 9 ώρες, προειδοποίησε σε έκτακτες δηλώσεις που έκανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

‘Όπως είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς, «κομμάτι συναντά μελτέμι στην κεντρική Ελλάδα, κάτι που θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις σε Θεσσαλία, μέχρι την Καρδίτσα και Στερεά Ελλάδα, που θα δεχθούν μεγάλο όγκο νερού».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε, το νέο μέτωπο θα κινηθεί νότια και το Σάββατο μπορεί να επηρεάσει την Κόρινθο και την Αττική.

Διευκρίνισε, ωστόσο ότι, η Αττική θα επηρεαστεί από το βράδυ και μετά, όχι με κυκλώνα, αλλά με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σχετικά με τον μέχρι τώρα απολογισμό από τα φαινόμενα που πλήττουν τη δυτική Ελλάδα, είπε πως έχουμε κομμένους δρόμους, όπου συνεργεία των Δήμων, Πυροσβεστική και εθελοντές επιχειρούν για την αποκατάστασή τους.