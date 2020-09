Life

“Άγριες Μέλισσες”: το επεισόδιο της Παρασκευής (εικόνες)

Την φετινή σεζόν η δημοφιλής σειρά του ΑΝΤ1 “έρχεται” πέντε φορές την εβδομάδα. Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και τις Παρασκευές στον ANT1 για να μας καθηλώσουν με τη δυνατή πλοκή, τις καταιγιστικές εξελίξεις και τις συγκλονιστικές ερμηνείες τους.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00

Μια αποκάλυψη βόμβα θα φέρει την Ελένη και τις αδελφές της αντιμέτωπες με το μεγάλο τους μυστικό.

Από εδώ και πέρα τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

Ο Κυπραίος, αποφασισμένος να βοηθήσει την Ελένη, εκβιάζει τη Μυρσίνη κι εκείνη αναγκάζεται να ζητήσει χρήματα από την Ανέτ.

Θα της αποκαλύψει, όμως, τον πραγματικό λόγο που τα θέλει; Τι θα γίνει αν μάθει ο Δούκας για τον Κυπραίο και τη Μυρσίνη;

Ο Κλεομένης βρίσκεται αντιμέτωπος με το ψέμα του. Δεν είναι, όμως, διατεθειμένος να παραδοθεί άνευ όρων και προσπαθεί να πείσει τον Κωνσταντή να βρουν μια λύση ώστε να είναι και οι δυο κερδισμένοι…

