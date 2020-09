Life

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Γιάννης Μπέζος με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πολυτάλαντος δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για την πορεία του στην υποκριτική και θυμάται ξεχωριστές στιγμές από την καριέρα του.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιάννη Μπέζο.

Ο Γιάννης Μπέζος μιλά για την πορεία του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, θυμάται χαρακτηριστικές στιγμές από τη σπουδαία καριέρα του, ενώ αναφέρεται και στη μεγάλη του αγάπη, το θέατρο. Ποιος είναι ο ρόλος του στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Παρουσιάστε!»;

Πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου αλλά και, επί σειρά ετών, συνεργάτες του μιλούν στην εκπομπή για τον πολυτάλαντο ηθοποιό, σκηνοθέτη και τραγουδιστή.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

#EnwpiosEnwpiw