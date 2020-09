Life

“Ήλιος”: οι χαρακτήρες της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Δείτε και ξεχωριστές στιγμές από τα γυρίσματα της νέας σειράς του ΑΝΤ1, που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή.

Μία γυναίκα που επιστρέφει. Ένας έρωτας που ζωντανεύει ξανά. Ένας φόνος. Ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος;

Στη νέα καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1, ο «Ήλιος» έρχεται να φωτίσει την αλήθεια…

Πρεμιέρα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και νέα επεισόδια καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΛΗΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ)

Ευαίσθητη αλλά δυνατή, θαρραλέα, βαθιά συναισθηματική, έξυπνη, δυναμική, όμορφη και δοτική. Επιβιώνει χωρίς να μεμψιμοιρεί. Αντισυμβατική, αρνείται τους συμβιβασμούς, έντονη προσωπικότητα που δεν μπαίνει σε καλούπια.

Η Λήδα γυρίζει στην πόλη που γεννήθηκε μετά από 18 χρόνια απουσίας, μαζί με τον 16χρονο γιο της, τον Πέτρο, για να κλείσει έναν κύκλο που άνοιξε όταν έφυγε γεμάτη ενοχές μακριά από την οικογένειά της και τον άντρα που αγαπούσε, τον Φίλιππο.

Επιστρέφοντας, όμως, βρίσκεται κατηγορούμενη για τον φόνο του καλύτερού της φίλου και έρχεται αντιμέτωπη με όλα όσα προσπάθησε να αποφύγει όταν έφυγε από εκεί.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΝΕΚΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΝΟΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ)

Όμορφος, εύπορος, συναισθηματικός αλλά και αδύναμος. Ο Φίλιππος είναι μεγαλωμένος στη σκιά της μητέρας του, με μια έμφυτη δειλία να αντιμετωπίσει καταστάσεις και να κόψει δεσμούς.

Είναι ακόμα βαθιά ερωτευμένος με την Λήδα. Στα 18 χρόνια απουσίας της, έχει δημιουργήσει μια φαινομενικά ευτυχισμένη οικογένεια με την Αλίκη και έχει δύο παιδιά. Η ξαφνική επιστροφή της Λήδας θα ταρακουνήσει συθέμελα ό,τι έχτισε τόσα χρόνια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΪΝΑΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ)

Είναι ο αστυνόμος που αναλαμβάνει τη διαλεύκανση του φόνου για τον οποίο κατηγορείται η Λήδα. Είναι τίμιος, υπεύθυνος, ευθύς, με έντονη την αίσθηση του καθήκοντος.

Γοητευτικός, λιγομίλητος, θαρραλέος και αποφασιστικός, κρατάει κρυφά τα χαρτιά της προσωπικής του ζωής. Η δύναμή του κρύβει μια ευαισθησία που ξαφνιάζει και γοητεύει την Λήδα.

ΑΛΙΚΗ ΒΕΝΕΚΙΔΗ (ΝΤΟΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

Η σύζυγος του Φίλιππου. Απόλυτα αφοσιωμένη στα δύο τους παιδιά, στο σύζυγό της και στη δουλειά της ως κτηνίατρος. Είναι όμορφη, ήρεμη, τίμια, υπομονετική, σταθερή και συμπονετική, μια «θετική φιγούρα» σχεδόν για όλους γύρω της.

Μέχρι την επιστροφή της Λήδας, πίστευε πως είχε φτιάξει τη ζωή που πάντα ονειρευόταν. Πως τα είχε τακτοποιήσει όλα μια χαρά, θάβοντας μέσα της τις τύψεις για μια «υπόγεια συμμαχία» που της έφερε όλα όσα απολάμβανε.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΝΕΚΙΔΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΣΛΗΣ)

Ο γιος της Λήδας. Έξυπνος, σοβαρός και ασυνήθιστα ώριμος για την ηλικία του, θα ακολουθήσει τη μητέρα του στη γενέτειρά της. Όταν η Λήδα θα συλληφθεί ξαφνικά για φόνο, θα βρεθεί μόνος στο μάτι του κυκλώνα.

Τότε, θα ανακαλύψει έναν ολόκληρο κόσμο τον οποίο αγνοούσε και, μαζί του, πολλά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Θα γνωρίσει για πρώτη φορά τον πατέρα του, θα συγκρουστεί με τη μητέρα του και θα την αμφισβητήσει…

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ)

Η μητέρα της Λήδας. Βαθιά πληγωμένη από τον απρόσμενο θάνατο της πρώτης κόρης της, Αγγελικής, και την ξαφνική – και χωρίς εξηγήσεις - φυγή της Λήδας. Θα δυσκολευτεί να διαχειριστεί την επιστροφή της Λήδας και τα γεγονότα που ακολουθούν.

Καχύποπτη και δύσπιστη με την Λήδα, θα κρατήσει σκληρή στάση απέναντί της, θεωρώντας την υπεύθυνη για την οικογενειακή τους τραγωδία. Οι αποκαλύψεις που θα ακολουθήσουν, θα την κάνουν να αναθεωρήσει ό,τι πίστευε μέχρι τώρα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ)

Ο πατέρας της Λήδας. Ήρεμος, στωικός και καλόκαρδος, προσπαθεί να ισορροπήσει τον παρορμητικό και απόλυτο χαρακτήρα της γυναίκας του. Είναι ευτυχής που ξαναβρίσκει την Λήδα και τον εγγόνο του.

Αντίθετα με την Μαρία, ξέρει να συγχωρεί. Στέκεται αθόρυβα στο πλευρό της Λήδας, αν και τον βαραίνουν οι τύψεις, γιατί και αυτός κρύβει μυστικά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΕΚΙΔΗ (ΝΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ)

Η μητέρα του Φίλιππου είναι πλούσια και η πιο ισχυρή επιχειρηματίας της περιοχής. Έχει μεγάλη αδυναμία στο γιο της, τον οποίο θεωρεί φυσική συνέχειά της στις επιχειρήσεις.

Δεσποτική φιγούρα, υπεροπτική, κυνική, επίμονη, κυριαρχική, δεν δέχεται εύκολα το «όχι» σαν απάντηση. Κινεί αθόρυβα εδώ και χρόνια τα νήματα γύρω της, αποφασίζοντας για τις ζωές των ανθρώπων που την περιβάλλουν.

ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

Ιδιοκτήτης Beach Bar. Αφοσιωμένος πατέρας, υπερπροστατευτικός με την έφηβη κόρη του, Μυρτώ την οποία μεγαλώνει μόνος του μετά τον θάνατο της γυναίκας του πριν από χρόνια. Είναι εξωστρεφής, κοινωνικός, δίκαιος.

Έχει έναν κρυφό ερωτικό δεσμό που, όμως, γρήγορα θα βγει στο φως. Στο παρελθόν του κρύβει μια «σκοτεινή» ιστορία που ελάχιστοι γνωρίζουν και προσπαθεί με ζήλο να κρατήσει κρυφή, ακόμη και από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΡΑΔΟΥ)

Η έμπιστη φίλη της Λήδας. Ο πιο κοντινός της άνθρωπος στην πόλη. Είναι συνιδιοκτήτρια του Beach Bar μαζί με τον Δήμο, στην Καβάλα. Έντιμη, προστατευτική, με χιούμορ και γεμάτη καλοσύνη.

Έχει μια καλή κουβέντα για όλους και καταφέρνει, ό,τι και να της συμβαίνει, να είναι πάντα χαρούμενη. Στο πρόσωπό της η Λήδα βρίσκει μια φίλη και μια σύμμαχο.

Δείτε εικόνες απο τα παρασκήνια και τα γυρίσματα στην Καβάλα για την νέα, καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος», που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και θα προβάλλεται καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού:





