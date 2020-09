Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Που θα “χτυπήσει” o “Ιανός” τις επόμενες ημέρες

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων επικαιροποιείται με βάση τα νεότερα στοιχεία.





Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 με αριθμό 4 επικαιροποιείται με βάση τα νεότερα στοιχεία ως εξής :

1. Την Παρασκευή (18-09-2020) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου - από την Λευκάδα και νοτιότερα - την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα - κυρίως την κεντρική - και την Εύβοια. Στα νησιά του Ιονίου τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση προς το βράδυ. Στην Αττική οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν το βράδυ και θα διατηρηθούν με μεγάλες εντάσεις κατά διαστήματα μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου. Στην περιοχή της Εύβοιας έντονα φαινόμενα θα έχουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο.

2. Το Σάββατο (19-09-2020) θα συνεχίζει να επηρεάζεται το νότιο Ιόνιο, η Πελοπόννησος και η ανατολική Στερεά, ενώ ανάλογα φαινόμενα θα σημειωθούν στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, από το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο και την ανατολική Στερεά και από το βράδυ στη βόρεια Πελοπόννησο.

3. Την Κυριακή (20-09-2020) έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν, μέχρι νωρίς το πρωί τη νότια Πελοπόννησο και μέχρι το απόγευμα την Κρήτη.