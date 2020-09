Πολιτική

Ερντογάν: Να συναντηθώ με τον Μητσοτάκη, αλλά τί να πούμε;

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο. Διεμήνυσε ότι το Ορούτς Ρέις θα συνεχίσει κανονικά τις έρευνες,ενώ άφησε για τη στάση της Ελλάδας.

«Δεν έχουμε πρόβλημα να συναντηθούμε με τον Μητσοτάκη. Το βασικό ζήτημα είναι τί θα συζητήσουμε. Αν προσπαθήσουν να μας επιβάλουν αυτά που κάνουν τότε δεν έχει νόημα», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με δημοσιογράφους, μετά την προσευχή της Παρασκευής στο Αλί Τζαμί της Κωνσταντινούπολης, συνοδευόμενος από μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «αν αποσύραμε το Ορούτς Ρέις για συντήρηση, αυτό έχει κάποιο νόημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι με την αποχώρηση του Ορούτς Ρέις τέλειωσαν οι γεωλογικές μας έρευνες. Όταν τελειώσουν οι επισκευές και η συντήρηση θα συνεχίσει τις έρευνές του με τον ίδιο τρόπο»

Ο Τούρκος Πρόεδρος άφησε αιχμές άφησε και για τη στάση της Ελλάδας, λέγοντας ότι «με αυτά που κάνει στο Καστελόριζο» η συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα είναι δύσκολη.