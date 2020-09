Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ανησυχητική εικόνα από την αύξηση των διασωληνωμένων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα τα κρεβάτια στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» είναι γεμάτα και στις 3 κλινικές Covid.