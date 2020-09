Αθλητικά

Γκέλα για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ο Ατρόμητος Αθηνών έβαλε δύσκολα στον «Δικέφαλο» και τον υποχρέωσε σε βαθμολογική απώλεια.

Τους πρώτους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε απόψε το βράδυ στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, αφού δεν κατάφερε να επιβληθεί του Ατρομήτου (1-1) που «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας από τους Θεσσαλονικείς. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε καθαρό πνεύμα και συγκέντρωση, ενώ αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές.

Ο Δικέφαλος παρατάχθηκε με πέντε αλλαγές στη σύνθεσή του συγκριτικά με τον προ ημερών αγώνα του με την Μπενφίκα και αυτή η επιλογή του Φερέιρα είχε να κάνει με την αποφόρτιση των παικτών του ενόψει του αγώνα της προσεχούς Τρίτης στην Ρωσία, με την Κράσνονταρ. Σήμερα βρήκαν θέση στην βασική ενδεκάδα οι Μπίσεσβαρ, Ζίφκοβιτς Αντρίγια, Εσίτι, Σφιντέρσκι, και Μιχάϊ.

Ο Ατρόμητος αποδείχτηκε "σκληρό καρύδι" και αγωνίστηκε για το καλύτερο, κερδίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας. Στο 8' ο Τζόλης με νεανικό θράσος έκανε το πρώτο σουτ του αγώνα που δεν αιφνιδίασε τον Γιαννιώτη. Στο 12' ο Εσίτι έκανε το δεύτερο σουτ, αλλά άστοχο. Λίγο αργότερα ο Σφιντέρσκι από πάσα του Σβαμπ, μπήκε στην περιοχή και σούταρε αλλά ο Γιαννιώτης ήταν στην πορεία της μπάλας. Ο Ατρόμητος στο 27' φάνηκε απειλητικός. Από σέντρα του Τομάσεβιτς, ο Μιχαηλίδης έδιωξε με το κεφάλι σε κόρνερ, πριν η μπάλα φτάσει στον Μανούσο.

Στο 33' ο Τζόλης σκόραρε αλλά πήρε την μπάλα σε θέση οφ-σάϊντ και σωστά το γκολ ακυρώθηκε με υπόδειξη του βοηθού Γ. Χατζηνάκου. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος κράτησε καλά αμυντικά και απέφυγε τις δύσκολες καταστάσεις στα καρέ του, ενώ ο ΠΑΟΚ φάνηκε πως δεν είχε το υψηλό κίνητρο που είχε την περασμένη Τρίτη. Μπορεί συνεπώς ο γηπεδούχος να είχε κατοχή 61% αλλά αυτή δεν μεταφράστηκε με ανάλογες φάσεις και ευκαιρίες.

Στην επανάληψη ο Κάναντι έκανε σύντομα μια αλλαγή με τον Κωτσόπουλο αντί του Μανούσου. Στο 51' ο Γιαννιώτης έδιωξε σε κόρνερ δυνατό αριστερό σουτ του Τζόλη. Από το 52΄ και μετά υπήρξε ένα «φεστιβάλ» ευκαιριών και ωραίων φάσεων. Αρχικά ο Ατρόμητος είχε δυο μοναδικές ευκαιρίες. Στο λεπτό αυτό ο Κιβρακίδης σημάδεψε το δοκάρι του Ζ. Ζίφκοβιτς και αμέσως μετά ο Γιακουμάκης από κοντά και πλάγια σε άδεια εστία έστειλε άουτ την μπάλα.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο 57' και ο Αντρ. Ζίφκοβιτς άνοιξε το σκορ (1-0) μετά από συνεργασία με τους Σβαμπ και Μιχαηλίδη. Όμως στην αντεπίθεση ο Ατρόμητος έχασε νέα τεράστια ευκαιρία με τον Ραμπέγιο που αστόχησε από άριστη θέση. Το γκολ του ΠΑΟΚ δεν απάλλαξε τους γηπεδούχους από την πίεση αλλά αύξησε την επιθετικότητα των Αθηναίων που άρχισαν επιθέσεις κατά κύματα.

Από το 72' πήρε θέση στο παιχνίδι ο Γιώργος Κούτσιας, σε ηλικία 16 ετών, 7 μηνών και 10 ημερών δεύτερος μικρότερος παίκτης στην ιστορία του επαγγελματικού ΠΑΟΚ, λίγες μέρες μεγαλύτερος από τον Τσουρέλα που κατέχει το ρεκόρ από την δεκαετία του ΄80. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Στο 76΄ σε φάση σύγχυσης στα καρέ του Α.Ζίφκοβιτς, ο Μιχάϊ, απομάκρυνε λάθος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας για λογαριασμό του Ατρομήτου (1-1).

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Γιαννιώτης, Χαρίσης, Σάλομον, Μουνίθ.

ΠΑΟΚ (Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Μιχάι, Βαρέλα (81' Κρέσπο), Μιχαηλίδης, Σβαμπ, Εσίτι (81' Νινούα), Γιαννούλης, Μπίσεσβαρ (86' Βρακάς), Τζόλης (72' Πέλκας), Α. Ζίβκοβιτς, Σβιντέρσκι (72' Κούτσιας).

Ατρόμητος (Κάναντι): Γιαννιώτης, Γκάλο, Γούτας, Στρούγγης, Σάλομον, Χαρίσης (73' Ούμπιδες), Τομάσεβιτς (83' Νάτσος), Κιβρακίδης, Γιακουμάκης (73' Ενσικουλού), Ραμπέγιο (88' Μουνίθ), Μανούσος (46' Κωτσόπουλος)