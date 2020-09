Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: συναγερμός για την εξαφάνιση ανήλικης

Το κοριτσάκι εξαφανίστηκε σε πολυσύχναστη περιοχή και το «Χαμόγελο του Παιδιού» έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Στις 12/09/2020 και ώρα 19:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, η Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζαντά (επ.), 14 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προέβη σήμερα, 18/9/2020, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζαντά (επ.) κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ανησυχούν επειδή η ανήλικη πραγματοποιεί συχνά φυγές.

Η Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζαντά (επ.) έχει ύψος 1.60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι, άσπρη μπλούζα και κόκκινα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.