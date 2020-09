Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκουτέλης: αν συνεχίσουμε έτσι, φυσικά θα υπάρξει lockdown

Ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων έκανε λόγο για το... τελευταίο "καμπανάκι"...

Τον κώδωνα κινδύνου για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, ιδιαίτερα στην Αττική, έκρουσε εκ νέου ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

“Εάν συνεχίσουμε έτσι, φυσικά και θα υπάρξει lockdown. Αντί να ρωτάμε όμως πότε θα έρθει το lockdown, να δούμε πώς μπορούμε να το αποφύγουμε” είπε ο καθηγητής.

Ο κ. Σκουτέλης κάλεσε σε συστράτευση για τη σωστή παιδεία όσον αφορά στη χρήσης της μάσκας.

Έκανε δε λόγο για το “τελευταίο καμπανάκι” πριν το lockdown, το οποίο, όπως είπε, είναι στο χέρι μας να αποφύγουμε…