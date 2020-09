Ζώδια

Ζώδια, εμφάνιση και προσωπικότητα – Πώς συνδέονται

Κάθε ζώδιο έχει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά αλλά και τα δικά του όμορφα σημεία, τα οποία εφόσον τα γνωρίζει μπορεί να τα ενισχύσει ακόμα περισσότερο!

Παρατηρώντας την εμφάνιση και τα σωματικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου μπορούμε να καταλάβουμε πολλά και για τον χαρακτήρα του..Γιατί τελικά καθρέφτης της ψυχής δεν είναι μόνο τα μάτια αλλά και ολόκληρο το σώμα και το πρόσωπο. Το σλόγκαν «κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα» βρίσκει εδώ την απόλυτη εφαρμογή του.

Με ορισμένα σωματικά χαρακτηριστικά γεννηθήκαμε. Άλλα όμως τα διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι, με τις εκφράσεις του προσώπου μας, τη στάση του σώματός μας, τις κινήσεις μας. Παρόλο που τις κάνουμε ασυναίσθητα, εκφράζουν απόλυτα τα συναισθήματα και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τους άλλους. Και με την επανάληψη, μεταβάλλουν μόνιμα τα χαρακτηριστικά του καθενός, παγιώνονται και γίνονται ένας καθρέφτης της προσωπικότητας, που αφήνει όσους έχουν διεισδυτική ματιά να καταλάβουν πολλά για το άτομο που έχουν απέναντί τους.

Κάπως έτσι κάνουμε εικασίες για το ζώδιο κάποιου, απλώς και μόνο κοιτάζοντάς τον και κρίνοντας από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ο Κριός συχνά προβάλλει το κεφάλι του προς τα μπρος όταν κινείται, σαν να θέλει να ανοίξει δρόμο.

Ο Ταύρος δίνει μια αίσθηση βαριάς παρουσίας, ακόμα κι αν δεν είναι γεροδεμένος και τον χαρακτηρίζει ο δυνατός του σβέρκος.

Ο Δίδυμος έχει νευρώδη άκρα και χειρονομεί έντονα καθώς μιλά.

Ο Καρκίνος έχει προτεταμένο τον θώρακα, σαν να θέλει να προσφέρει την καρδιά του (που θέλει).

Ο Λέων εκπέμπει μια αίσθηση αιλουροειδούς, και στα χαρακτηριστικά και στις κινήσεις του.

Ο Παρθένος, ακόμα κι αν δεν έχει παραπανίσια κιλά, εμφανίζει κάπως φουσκωμένη κοιλιά, λόγω συσσωρευμένου στρες από την πολλή τελειομανία.

Ο Ζυγός βγάζει μια αίσθηση αρμονίας, και στην εμφάνιση και στις κινήσεις.

Ο Σκορπιός έχει διεισδυτικό και αεικίνητο βλέμμα, αλλά που δεν προδίδει τα συναισθήματά του.

Ο Τοξότης, ανεξαρτήτως κιλών, έχει τονισμένους γοφούς και περήφανο βάδισμα που θυμίζει λίγο του αλόγου.

Ο Αιγόκερως έχει χαρακτηριστικά με έντονες γωνίες, ενώ περπατά και κινείται με σταθερότητα.

Ο Υδροχόοςσυχνά κινείται σαν να αιωρείται ή να παρασέρνεται από τον αέρα.

Και ο Ιχθύες, έχει στρογγυλεμένα χαρακτηριστικά, έντονα μάτια σαν… ψαριού και μοιάζει σαν να κινείται μέσα σε νερό.

Πηγή: Astrologos