Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Ελλάδα και Τουρκία να δώσουμε ευκαιρία στην ειρήνη

Τι είπε για τα τιμολόγια του ρεύματος, το νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ" και τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Να δώσει μια ευκαιρία στην ειρήνη ζήτησε από την Τουρκία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

“Θεωρώ ότι και οι δύο χώρες θα έπρεπε να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη γιατί και οι Έλληνες και οι Τούρκοι θα βγούμε νικητές από την ειρήνη” είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός και πρόσθεσε: “Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό αυτό. Δεν μπορούμε να μένουμε 200 χρόνια πριν”.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έδειξε αποφασιστικότητα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και η στάση της αυτή προκάλεσε μια κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο. “Δεν είμαστε όμως αφελείς για να θεωρούμε ότι θα πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα” τόνισε.

Σε ερώτηση για το πότε και πόσο αναμένεται να μειωθούν τα τιμολόγια του ρεύματος, ο υπουργός απάντησε ότι για να πέσουν οι τιμές χρειάζεται απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και έναρξη της λειτουργίας του νέου μοντέλου αγοράς (target model).

Εξάλλου, ο υπουργός έκανε γνωστό ότι τον Νοέμβριο έρχεται το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, προϋπολογισμού 850 εκ ευρώ, ενώ σημείωσε ότι κάθε χρόνο θα έχουμε ανάλογο πρόγραμμα μαμούθ.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά” δήλωσε ότι το 80% των πωλήσεων αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα.

Τέλος, σχολιάζοντας την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα λόγω της κακοκαιρίας “Ιανός” τόνισε ότι υπάρχουν πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες να αντιμετωπιστούν άμεσα τα όποια προβλήματα.