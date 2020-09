Αθλητικά

Βουγιούκας και την νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό

Ο Ίαν Βουγιούκας θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την φανέλα του ¨τριφυλλιού".Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ίαν Βουγιούκας και τη νέα σεζόν, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει πως ο Ίαν Βουγιούκας θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα μας και τη σεζόν 2020-2021».