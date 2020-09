Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συναγερμός για κρούσμα σε σχολείο

Θετική διαγνώστηκε μία μαθήτρια. Δε θα λειτουργήσει το τμήμα της για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών της.

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε μαθήτρια του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων. Το κορίτσι καθώς και μέλη του στενού περιβάλλοντός της έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματός της στο σχολείο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, η μαθήτρια του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων παρουσίασε ήπια συμπτώματα της νόσου και υποβλήθηκε σε τεστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι τελικά θετική.

Ξεκίνησε άμεσα ιχνηλάτηση των επαφών της, ενώ το τμήμα Γ2 στο σχολείο της δεν θα λειτουργήσει μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.