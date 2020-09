Πολιτική

Κουτσούμπας: Οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής να φυλακιστούν με τις ανώτατες ποινές

Τι είπε για τη διαχείριση της πανδημίας, τα ελληνοτουρκικά και την οικονομία, στην ομιλία του στο 46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην αποψινή του ομιλία στο 46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, είπε ότι το φετινό Φεστιβάλ σίγουρα θα μείνει στη Ιστορία ως ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, λόγω της ξεχωριστής προσπάθειας που καταβλήθηκε λόγω της διεξαγωγής του με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με τη συνειδητή πειθαρχία των μελών και φίλων της ΚΝΕ και λόγω του μηνύματος του μέσα στη ζοφερή κατάσταση που αντιμετωπίζει ο λαός μας.

«Το σύνθημα “Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασαίνουμε για να νικήσει η ζωή”, μπορεί να είχε ως αφετηρία την τελευταία κραυγή του Τζορτζ Φλόιντ, που ασφυκτιούσε κάτω από το γόνατο του Αμερικανού αστυνομικού, αλλά τελικά αυτές οι κραυγές γίνονται όλο και περισσότερες σε όλο τον πλανήτη και στην χώρα μας» υπογράμμισε προσθέτοντας «Το φετινό φεστιβάλ γίνεται ξεχωριστό γιατί πάει κόντρα στο ρεύμα. Γιατί ταρακουνάει τις συνειδήσεις που βομβαρδίζονται καθημερινά από διάφορα όπως το “τίποτα δεν αλλάζει” ή το δηλητηριώδες “δεν υπάρχει χώρος για αγώνες, πρέπει να έχουμε εθνική ομοψυχία”».

Μιλώντας για το σύνολο των εξελίξεων με την κατάρρευση των δημοσίων συστημάτων υγείας ακόμα και των μητροπόλεων του καπιταλισμού, την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, την όξυνση των επικίνδυνων ανταγωνισμών μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων και των αστικών τάξεων κάθε χώρας που εκδηλώνονται με κάθε αφορμή ακόμα και με το εμβόλιο (για την COVID-19) τόνισε ότι αυτοί οι παράγοντες είναι αλληλοτροφοδοτούμενοι. «Πρόκειται για τα αδιέξοδα, τη βαρβαρότητα, τη σήψη του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, που καλούνται να τα πληρώσουν οι λαοί ακόμη και με την ζωή τους, σε περιπτώσεις πολεμικών εμπλοκών. Είναι αυτό που πολύ εύστοχα αποτυπώθηκε, με αφορμή την πανδημία, στο σύνθημα “ο καπιταλισμός είναι ο πραγματικός ιός!”» υπογράμμισε.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στους ισχυρούς ανταγωνισμούς που εκδηλώνονται ανάμεσα σε ισχυρές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και κυρίως ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ από τη μία μεριά και τη Ρωσία και την Κίνα από την άλλη, στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. «Σε αυτόν τον καμβά των αντιθέσεων είναι ενταγμένες και οι εξελίξεις στον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι οποίες επίσης είναι σε περίοδο όξυνσης, με ισχυρούς κινδύνους για την ειρήνη, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τη ζωή του ελληνικού λαού και κυρίως της νεολαίας», προσέθεσε.

Υπογράμμισε ότι «οι βαθυστόχαστες αναλύσεις, που έλεγαν ότι όσο η Ελλάδα είναι το “καλό παιδί” των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, τόσο θα κατοχυρώνει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χρεοκοπούν παταγωδώς. Το δε επιχείρημα, ότι αυτοί οι φονιάδες είναι εγγύηση για την ασφάλεια του λαού μας έχει απαντηθεί σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Στη Γιουγκοσλαβία παλιότερα, στη Συρία, στην Ουκρανία, στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη και αλλού».

Όπως σημείωσε, «οι μεγάλοι σύμμαχοι της ελληνικής άρχουσας τάξης υποδαυλίζουν την τουρκική επιθετικότητα, την αμφισβήτηση συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. Την ίδια στιγμή η χώρα μας με ευθύνη των κυβερνήσεων μετατρέπεται σε οχυρό για τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην περιοχή, παίρνοντας μέρος στην περικύκλωση της Ρωσίας».

Είπε ότι με βάση την διευθέτηση των συμφερόντων των μεγάλων ενεργειακών ομίλων και την υψηλή εποπτεία του ευρωατλαντικού παράγοντα υπογράφτηκαν οι συμφωνίες σκοπιμότητας της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Ιταλία για τον καθορισμό ΑΟΖ», προσθέτοντας ότι «οι συμφωνίες αυτές και οι συμβιβασμοί που περιέχουν προετοιμάζουν τον επόμενο συμβιβασμό με την Τουρκία για την συνεκμετάλλευση ενεργειακών και άλλων πόρων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Έκανε λόγο για συμφωνίες «ανάμεσα σε ληστές» με «συμμαχίες που όπως γρήγορα φτιάχνονται, έτσι γρήγορα και απότομα αναδιατάσσονται με απόλυτο κριτήριο το πως θα ικανοποιούνται επιχειρηματικά συμφέροντα. Τέτοιες συμφωνίες είναι προσωρινές. Για αυτό το ΚΚΕ επισημαίνει: το δίλημμα συνεκμετάλλευση ή πολεμική εμπλοκή είναι πλαστό».

Είπε ότι γίνεται επιχείρηση απόσπασης της συναίνεσης του λαού στην πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και πρόσθεσε ότι «ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, παρά κάποιες επιμέρους διαφορές για αντιπολιτευτικούς κυρίως λόγους, στηρίζουν μέχρι κεραίας την κυβερνητική πολιτική και τις συμφωνίες που υπογράφει η ΝΔ και δεσμεύονται μάλιστα να τις τηρήσουν. Γι' αυτό κιόλας ο πρωθυπουργός ομολογεί πως ενημερώνει επιλεκτικά τους πολιτικούς αρχηγούς για αυτά τα θέματα».

Αναφέρθηκε και στις διάφορες «οπορτουνιστικές δυνάμεις που με τις θέσεις τους ρίχνουν νερό στο μύλο της γραμμής της συνεκμετάλλευσης που προωθούν τα ιμπεριαλιστικά κέντρα» ενώ «ορισμένοι μάλιστα - σε απόλυτη σύμπνοια με αυτά τα κέντρα - φτάνουν στο σημείο να αρνούνται την ύπαρξη κυριαρχικών δικαιωμάτων ή να βαφτίζουν ως προοδευτική κι αντικαπιταλιστική τη θέση ότι δήθεν οι λαοί δεν πρέπει να πολυενδιαφέρονται για οικονομικές ζώνες και επήρειες νησιών, γιατί όλα αυτά αφορούν μόνο τις πολυεθνικές».

«Στην πράξη παίζουν το παιχνίδι αυτών των πολυεθνικών και των ενεργειακών κολοσσών. Αφήνουν ανοιχτή την πόρτα να σπάει το ενιαίο της ελληνικής επικράτειας και αυτή να διαιρείται ανάμεσα σε ηπειρωτικές περιοχές με πλήρη επήρεια και στα νησιά που έχουν μειωμένη ή και καθόλου επήρεια. Κυρίως όμως δείχνουν κάτι βαθύτερο. Ότι θεωρούν αδύνατη τη δυνατότητα του λαού να γίνει ο ίδιος ιδιοκτήτης του φυσικού πλούτου που του ανήκει» τόνισε.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια και τα εξοπλιστικά προγράμματα γίνονται με κριτήριο την εξυπηρέτηση των ΝΑΤΟϊκών επιδιώξεων. «Τελικά το πραγματικό δίλημμα για το λαό μας τίθεται αλλιώς: Μόνιμη ειρήνη ή μόνιμος κίνδυνος πολεμικών εμπλοκών;» είπε προσθέτοντας: «Το δεύτερο το ζούμε. Το πρώτο γίνεται; Ναι! Υπάρχει τέτοιος δρόμος. Που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι λαοί Ελλάδας και Τουρκίας, μπορούν με την πάλη τους να αποδεσμευτούν από τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων, από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις επικίνδυνες ενώσεις τους».

Εξέφρασε την υπερηφάνεια του ΚΚΕ για τις αδελφικές συντροφικές σχέσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, τονίζοντας «οι κοινές μας τοποθετήσεις και στόχοι πάλης είναι μία πολύτιμη δύναμη ενάντια τόσο στον εθνικισμό, όσο και στον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου».

Είπε ότι εξίσου επικίνδυνη για τον λαό είναι και η εσωτερική πολιτική της κυβέρνησης «γιατί έχει την ίδια πυξίδα. Να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να φορτώσει τα βάρη της νέας κρίσης στον λαό και στην νεολαία. Σε αυτό το στόχο είναι στοιχισμένα όλα τα αστικά κόμματα».

Ανέφερε ότι οδηγός της κυβέρνησης είναι το λεγόμενο σχέδιο Πισσαρίδη «που συμπεριλαμβάνει όλες τις πάγιες επιδιώξεις του ΣΕΒ, των μεγαλοξενοδόχων, των εφοπλιστών, συνολικά των μονοπωλιακών ομίλων» και περιλαμβάνει ακόμα πιο αντιδραστικές αλλαγές στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό, στον συνδικαλιστικό νόμο.

Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Κατρούγκαλου άνοιξε τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης παίρνοντας τα εύσημα μάλιστα από τον Νεοδημοκράτη Βρούτση, ενώ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύτηκαν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και εκείνη η κυβέρνηση έβαλε χέρι στο απεργιακό δικαίωμα. «Τον οδοστρωτήρα του κεφαλαίου, μπορεί να τον σταματήσει, μόνο ο λαός με την πάλη του, με την οργάνωσή του, με την ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής - αντιμονοπωλιακής γραμμής πάλης. Σε συμπαράταξη με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ στις γειτονιές και τους χώρους δουλειάς και μόρφωσης» τόνισε.

Επεσήμανε ότι το σύστημα «προετοιμάζεται με όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει τη νέα άνοδο των αγώνων» με μέτρα ενάντια στο απεργιακό δικαίωμα, τις συγκεντρώσεις και μέτρα «κατά των ριζοσπαστικών ιδεών επιχειρώντας και την ιδεολογική επίθεση σε βάρος της πρωτοπόρας κομμουνιστικής ιδεολογίας και την κατασυκοφάντησή της».

«Τσουβαλιάζοντας τους έντιμους πρωτοπόρους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες με απίθανα πράγματα, όπως η ατομική τρομοκρατία, οι τζιχαντιστές, οι φασίστες κουκουλοφόροι ναζιστές, και άλλα, με φαινόμενα δηλαδή που αποδεδειγμένα είναι δεμένα με το ίδιο το σύστημα με χίλιους δυο τρόπους.

Αυτά τα νήματα αποδείχτηκαν και κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής, της οποία η ολοκλήρωση σε λίγες μέρες, πρέπει να σηματοδοτήσει ένα και μόνο πράγμα: Οι ναζιστές εγκληματίες να βρεθούν στη φυλακή με τις ανώτατες ποινές!» πρόσθεσε.

Είπε ότι τον φόβο του συστήματος ομολογεί και η κλιμακούμενη επίθεση ενάντια στο ΚΚΕ αλλά και στον σοσιαλισμό που γνωρίσαμε με πρωταγωνιστή στον λιθοβολισμό του σοσιαλισμού την ΕΕ. Πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα λένε ξεπερασμένο τον σοσιαλισμό, «η κυβέρνηση της ΝΔ και τα αστικά κόμματα» που, για παράδειγμα, στην πανδημία «στην πράξη όλοι έχουν βάλει στο ζύγι του κόστους - οφέλους την υγεία και έχουν απαντήσει πως ότι κοστίζει πρέπει να κόβεται». «Αποκαλύπτεται ότι η οργάνωση της οικονομίας με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, η εξουσία στα χέρια μιας κοινωνικής μειοψηφίας, των εκπροσώπων των μονοπωλιακών ομίλων, γίνεται εμπόδιο για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία.

Απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα, αποτελεί φάρο το παράδειγμα της Κούβας που, όχι μόνο βρέθηκε σε καλλίτερη θέση στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά έστειλε και συγκινητική διεθνιστική βοήθεια μέσω της Διεθνούς Ταξιαρχίας γιατρών σε πολλές χώρες που πλήττονται. Κι όλα αυτά έχοντας να αντιμετωπίσει ένα πολύχρονο εξοντωτικό εμπάργκο των ΗΠΑ. Γιαυτό το λόγο και μόνο δικαιούται και με το παραπάνω, το φετινό Νόμπελ Ειρήνης!» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες της περιόδου, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «μπορεί να μοιάζει μακρινός ο σοσιαλισμός, ωστόσο οι εξελίξεις από παντού φωνάζουν ότι το σημερινό σύστημα χρεοκοπεί. Δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα αδιέξοδα, τις αντιφάσεις, τους ανταγωνισμούς που το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα γεννάει».

Μίλησε για την πείρα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης του 20ου αιώνα, για τη μελέτη της ιστορίας στην Ελλάδα και στον κόσμο και την ανάπτυξη της θεωρίας και της στρατηγικής θωράκισης από το ΚΚΕ, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της πρακτικής καθημερινής επαναστατικής δράσης.

Κάλεσε σε συμπόρευση με το ΚΚΕ «στον ίδιο δρόμο της τιμής και της αξιοπρέπειας» και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εμπιστοσύνη στην άρχουσα τάξη, στα κόμματα και στους συμμάχους της, για εμπιστοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και στην κυβέρνηση της ΝΔ.

«Εμπιστοσύνη μπορείτε να έχετε στη δύναμή σας, στη δύναμη συνολικά του λαού, που αν το αποφασίσει, μπορεί να επιβάλλει το δίκιο του. Μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ, τη δύναμη της αλήθειας, του αγώνα, της μάχης για τα λαϊκά συμφέροντα» τόνισε.

Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ έχει σχέδιο «για το σήμερα και το αύριο, που φωτίζει µε το ανατρεπτικό του πρόγραμμα το δρόμο, για μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, µε το λαό στην εξουσία και ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Αυτή είναι η νέα κοινωνία, όχι μόνο που την οραματιζόμαστε αλλά που παλεύουμε σε καθημερινή βάση να την φέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται κοντά μας» καταλήγοντας «Σοσιαλισμός! Για να νικήσει η ζωή!».

Στο τέλος της ομιλίας του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Παύλου Φύσσα, του Θάνου Μικρούτσικου, του μέλους της ΤΕ Ζωγράφου του ΚΚΕ και δημοτικής συμβούλου Μαρίας Γεωργίου και του μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και εμβληματικής μορφής του αγροτικού κινήματος Βαγγέλη Μπούτα.

Η αποψινή τρίτη μέρα του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στην Αθήνα, συνεχίστηκε με αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Θάνο Μικρούτσικο.